Эксперт Сафарова: молодому поколению необходимо прививать культурный код

Культурный код не передается сам по себе, считает директор Государственного музея-заповедника имени М.Ю. Лермонтова

Редакция сайта ТАСС

ЖЕЛЕЗНОВОДСК /Ставропольский край/, 11 октября. /ТАСС/. Культурный код нужно прививать подрастающему поколению, он не передается сам по себе. Такое мнение высказала на международном форуме "Северный Кавказ: культурный код в развитии международного сотрудничества" директор Государственного музея-заповедника им. М.Ю. Лермонтова Ирина Сафарова.

"Культурный код, в отличие от генетического, не передается от родителей к детям. Ему нужно обучать, передавать последующим поколениям. И та роль, которую играет музей в этом процессе, имеет первостепенное значение", - сказала Сафарова.

По ее словам, музеи созданы изначально для того, чтобы сохранять материальное и нематериальное культурное наследие. Однако есть и вторая, не менее важная миссия - это передача, ретрансляция, пропаганда ценностей, отметила Сафарова.

Международный форум "Северный Кавказ: культурный код в развитии международного сотрудничества" проходит в Железноводске, его организатор - Северо-Кавказский институт - филиал РАНХиГС. Форум объединил представителей более 20 государств, включая страны Африки, Азии и Ближнего Востока.