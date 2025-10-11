На Украине признали Пушкина пропагандой "российского империализма"

Украинские власти намерены "декоммунизировать" все объекты, связанные с поэтом, следует из материалов Института национальной памяти

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Русского поэта Александра Пушкина и все связанные с ним объекты культурного наследия и географические названия признали на Украине пропагандой "российского империализма". Это следует из материалов украинского Института национальной памяти, с которыми ознакомился ТАСС.

В документе указано, что украинские власти в рамках закона должны "декоммунизировать" все объекты, связанные с Пушкиным.

На Украине неоднократно подвергали вандализму и демонтировали памятники и таблички Пушкину. Кроме того, власти в стране активно переименовывают улицы, названные в честь поэта. В сентябре в Одесской области переименовали названия последних двух улиц, которые продолжали носить имя Пушкина.

Переименования улиц и борьбу с памятниками советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. С 2022 года курс на открытое вытеснение русского языка и всего, что связано с историей России и СССР, значительно усилился. По всей Украине сносят памятники деятелям России, переименовывают улицы, названные в честь русских писателей, художников, ученых, убирают упоминания о вкладе советского народа в победу во Второй мировой войне.