Индия передаст в дар Калмыкии копии артефактов буддизма и древних рукописей

Они будут представлены в Центральном хуруле "Золотая обитель Будды Шакьямуни"

Редакция сайта ТАСС

ЭЛИСТА, 11 октября. /ТАСС/. Индия передаст в дар Национальному музею Республики Калмыкии имени Н. Н. Пальмова реплики 16 каменных статуэток и фрагментов барельефов, датируемых II-XI веками нашей эры и хранящихся в Национальном музее Индии. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики по итогам пресс-конференции, посвященной прибытию в регион одной из главных буддийских святынь - реликвии Капилавасту.

Реликвии Капилавасту доставлены в субботу в Элисту в сопровождении высокопоставленной индийской делегации. Они будут представлены в Центральном хуруле "Золотая обитель Будды Шакьямуни" с 11 по 18 октября.

"Специально к передаче реликвии в Национальном музее Республики Калмыкия имени Н. Н. Пальмова откроется экспозиция реплик, представляющих собой копии 16 предметов, хранящихся в Национальном музее Индии, - каменных статуэток и фрагментов барельефов, датируемых II-XI веками нашей эры и изображающих как отдельных божеств, так и сцены из жизни Будды. Все реплики индийская сторона передаст в дар Национальному музею Республики Калмыкия. Региону также передадут копии древних рукописей священных буддийских текстов на санскрите", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе визита делегация Индии представит Кангьюр - собрание буддийских писаний в 108 томах на монгольском языке, которое будет передано Калмыцкому государственному университету им. Б. Б. Городовикова и Троицкому хурулу.

С 25 по 28 сентября в Элисте прошел III Международный буддийский форум - за четыре дня столица Калмыкии собрала свыше 7 тыс. гостей, из них около 1 тыс. - представители иностранных государств. В общей сложности более 50 событий посетили духовные лидеры, исследователи, государственные и общественные деятели из 35 стран. Форум состоялся по поручению президента России Владимира Путина.