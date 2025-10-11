В Театре Маяковского состоялась премьера спектакля о Бродском

Ближайший показ состоится 10 ноября

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Премьера постановки Олега Сапиро "Ося. Иосиф. Joseph" об Иосифе Бродском прошла 11 октября на Малой сцене Московского академического театра имени Владимира Маяковского, передает корреспондент ТАСС. Жанр спектакля - путешествие длиною в жизнь, роль Бродского в нем исполняет заслуженный артист РФ Юрий Коренев.

Спектакль посвящен жизни советского писателя Бродского, умершего от сердечного приступа в 1996 году в Нью-Йорке. В 2025 году в России и США отмечают юбилей со дня рождения автора - 24 мая ему могло бы исполниться 85 лет. Вместе с командой - Риммой Латышевой (музыкальное оформление), Михаилом Титаевым и Павлом Савельевым (художники по свету) - Сапиро поставил спектакль на базе одноименного эскиза, созданного им в конце марта 2025 года для ежегодной акции "Ночь театров".

"Два года назад, когда я только пришел в театр, меня посадили в одной гримерке с Юрием Кореневым: тогда, рассуждая о другой нашей работе, о "Квартирнике в Маяке", где мы читаем поэзию, Юрий Анатольевич сказал, что Бродский для него - все. И порекомендовал прочесть несколько особенно откликнувшихся ему стихотворений. Я прочел - мне показалось любопытным подготовить для Коренева вот такой материал, учитывая, как важен ему Бродский", - рассказывает режиссер об истории возникновения постановки.

Сюжет спектакля

Работу не следует расценивать как биографию писателя - это поэтическая интерпретация судьбы Бродского, размышления о любви и природе творчества. И тем не менее спектакль охватывает основные моменты жизненного пути автора: здесь и два суда, последовавших за указом "О тунеядцах" и публикация статьи "Окололитературный трутень", в которой журналисты "Вечернего Ленинграда" обвинили Бродского в "паразитическом образе жизни", и пребывание поэта в Городской психиатрической больнице №2, и ссылка в деревню Норинская, где Бродский провел больше года, и вынужденная эмиграция в США.

Особое внимание уделяется отношениям писателя с художницей Мариной Басмановой, прочного союза с которой он образовать так и не смог. Любовная линия находит воплощение в музыкальной форме и проходит через весь спектакль.

Бродский же является зрителю и повествователем, и участником событий одновременно, обобщая в прологе, эпилоге и эпических вставках по ходу развития сюжета грядущие и уже произошедшие события.

Открываясь сценой заседания суда, спектакль завершается смертью отца и матери поэта. "Старайтесь быть добрыми к своим родителям, старайтесь не восставать против них, ибо, по всей вероятности, они умрут раньше вас, так что вы можете избавить себя по крайней мере от этого источника вины, если не горя. Если вам необходимо бунтовать, бунтуйте против тех, кто не столь легко раним. Родители - слишком близкая мишень. Дистанция такова, что вы не можете промахнуться", - обращается герой Коренева к залу.

Работа над спектаклем

Беседуя с корреспондентом агентства, режиссер, выступающий также автором сценической версии, рассказал о литературной основе спектакля. "Безусловно, тут есть и эссеистика Бродского, и поэзия - без нее никак. Есть стенограмма заседания суда, сделанная журналисткой Фридой Вигдоровой. Она-то, собственно, и является основой, - говорит Сапиро. - Нашлось место и для эссе "Полторы комнаты": его я безмерно люблю, всем советую почитать".

О своем видении событий, изображенных в спектакле, рассказал исполнитель главной роли. "Единственной защитой Бродского от мракобесия были слова. Слова обеспечивали его интеллектуальное превосходство над невежеством. Он говорил сам с собой, переживал боль, придавая ей форму. И этой формой, своей интеллектуальностью был очень-очень силен", - отметил Коренев.

Коренев предложил режиссеру снабдить каждый из эпизодов спектакля соответствующим стихотворением Бродского - это помогло бы лучше понять отношение поэта к происходящему. "Но у Олега было свое видение, язык театра не позволял ему на такое пойти. Только спустя время я понял, как он был прав. Олег, - добавляет артист, - пытался добиться тишины, которая иногда так необходима в театре. Чтобы важные, простые, человеческие слова прозвучали в тишине. Если бы мы сопровождали все стихами, привнесли бы в постановку слишком много индивидуального, громкого, эмоционального, понимаете?".

Под занавес

Кроме Коренева, в спектакле заняты Алина Вакаева, Наталья Палагушкина, Анна Лобоцкая, Кирилл Кусков, Станислав Кардашев, Максим Наумов, Иван Выборнов, Максим Разумец, Римма Латышева. Играет в нем и сам режиссер.

Работа Сапиро стала первой премьерой Малой сцены в сезоне 2025-2026. Она прошла с аншлагом. Ближайший показ спектакля состоится 10 ноября. Билеты на него, как указано на официальном сайте Театра Маяковского, распроданы.