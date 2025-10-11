В Зарядье пройдет специальная музыкальная программа к выходу фильма "Авиатор"

Дирижером выступит заслуженный артист РФ Петр Дранга, сообщил продюсер фильма Сергей Катышев

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 октября. /ТАСС/. Специальное мероприятие, посвященное музыке к экранизации романа Евгения Водолазкина "Авиатор", пройдет 24 ноября в концертном зале "Зарядье", а дирижером станет заслуженный артист РФ Петр Дранга, сообщил продюсер фильма Сергей Катышев ТАСС в рамках Первой нижегородской книжной ярмарки. Он напомнил, что музыкальное сопровождение к фильму написал российский композитор и продюсер Максим Фадеев.

"24 ноября в концертном зале "Зарядье" симфонический оркестр исполнит полностью саундтреки к фильму "Авиатор". Дирижером выступит Петр Дранга. Кроме того, Константин Хабенский вместе с Евгением Водолазкиным и Егором Кончаловским будут читать фрагменты сценария. Если все пройдет удачно, мы повторим это в Петербурге и Нижнем Новгороде", - сказал он.

Катышев отметил, что для него было очень важно найти человека, который написал бы музыку к "фильму мечты" - "Авиатору". "Это была нетривиальная задача, и Егор [Кончаловский] предложил: "Давай позовем Фадеева". Мы пришли в его мастерскую и провели пять часов, обсуждая литературу и музыку. Этот разговор длился долго, и мы уже собирались уходить, когда вдруг зазвучала музыка Питера Гэбриела - Mercy Street. И тут Максим сказал: "Это моя любимая музыка". Я тоже обожаю Гэбриела и слушал его в детстве. Мы решили остаться еще немного, и в итоге он согласился на этот проект", - поделился продюсер предысторией сотрудничества.

Как отметил режиссер картины Кончаловский, процесс работы над музыкальным сопровождением к фильму был длительным. "Макс Фадеев - это человек, который, с одной стороны, пишет поразительную классическую музыку, а с другой стороны, может создать незамысловатый мотив, который затем занимает ведущие места в чартах. Его талант поразителен. Процесс был непростой, ведь композитор - это еще один, третий автор кинофильма", - подчеркнул он.

Говоря о фильме, Катышев подчеркнул, что успех картины зависит от того, во что верят и что действительно интересно авторам. По его словам, именно в этом заключается будущее кинематографа. "И, конечно, такого рода проекты, рожденные от души, когда просто не можешь не создать это, не можешь не поделиться, они не для прибыли. <…> Когда я сегодня прихожу в различные фонды, и государственные, и частные, там все в один голос спрашивают меня про прибыль, про прокат. Но, послушайте, если я, продюсер, уверен в гарантированной и быстрой прибыли, то зачем мне тогда какие-либо фонды, тогда можно взять деньги в банке с быстрым возвратом инвестиций. А финансовая поддержка фондов нужна как раз для создания культурных событий, знаковых произведений, которые влияют на будущее страны. Надо в корне менять продюсерский подход и политику создания авторского кино, кино-события", - заключил продюсер.

Нижегородская книжная ярмарка проходит с 10 по 12 октября в рамках "Российской книжной недели" при поддержке правительства области и Российского книжного союза. Гостей ожидают творческие встречи, интерактивы, лекции, мастер-классы, презентации книг. Новинки художественной, детской, образовательной и научно-популярной литературы представят свыше 65 ведущих издательств из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и других регионов. Кроме того, пройдет более 50 встреч с современными авторами, среди которых Захар Прилепин, Эдуард Веркин, Анна Ревякина, Олег Демидов и другие. Также о своих творческих проектах расскажут режиссер Ольга Акатьева, Егор Михалков-Кончаловский и блогер Кристина Потупчик.

Кроме того, предусмотрена специальная программа в рамках празднования Года защитника Отечества. Ряд мероприятий посвящен экранизациям книг. Для детской аудитории провели чаепитие с героями нового фильма "Алиса в стране чудес".