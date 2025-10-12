Умерла актриса Александринского театра Елизавета Волгина

Ей было 88 лет

Елизавета Волгина © Александринский театр

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 октября. /ТАСС/. Актриса Александринского театра Елизавета Волгина умерла 12 октября на 89-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба театра.

"Более полувека судьба Елизаветы Волгиной была связана с Александринским театром. В 1961 году она окончила Ленинградский театральный институт (класс профессора Бориса Зона), уже на последнем курсе была приглашена в Академический театр драмы имени Александра Пушкина (ныне Александринский), дебютировала, сыграв одну из главных ролей - Ксану, в спектакле "По московскому времени". В том же 1961 году была принята в труппу театра. За годы служения создала целую галерею ролей современного и классического репертуара", - рассказали в пресс-службе.

Среди созданных ею образов - Людмила в спектакле "Друзья и годы", Валя в "Платоне Кречете", Моника в "Скандальном происшествии", Варя в спектакле "Дело, которому ты служишь", Катя в "Семье Журбиных", Маша в "Нахлебнике", Лидия в спектакле "Одни без ангелов", Ирина Лавровна в "Последней жертве, Ренэ в "Жизни Сент-Экзюпери".

Всего в творческом наследии Волгиной около 60 ролей, сыгранных на александринской сцене.