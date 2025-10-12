Театр "Эрмитаж" выпустил премьеру по "Старушкам" Горенштейна

Постановка создана в рамках проекта "Театр Михаила Левитина глазами его учеников"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Премьера постановки заслуженной артистки РФ Ольги Левитиной "Старушки" состоялась на Малой сцене Московского театра "Эрмитаж", передает корреспондент ТАСС. В основе спектакля - одноименный рассказ советского прозаика Фридриха Горенштейна.

"Старушки" - грустный и смешной спектакль по одноименному рассказу Фридриха Горенштейна, замечательного драматурга, сценариста и прозаика. Эта постановка - о любви и долге, о прошлом, которое никуда не уходит, о сиюминутном быте и вечной мистике человеческой жизни", - отмечают в театре. Постановка создана в рамках проекта "Театр Михаила Левитина глазами его учеников".

Горенштейн является автором сценариев для многих фильмов, в том числе для кинокартин "Солярис" народного артиста РСФСР Андрея Тарковского и "Раба любви" народного артиста РСФСР Никиты Михалкова. "Тем не менее Горенштейн - редкий гость на театральной сцене. Первым спектаклем по его произведению стал вахтанговский "Государь ты наш, батюшка" по пьесе "Детоубийца" в постановке Петра Фоменко - учителя Ольги Левитиной в ГИТИСе, человека, в чьем театре она начинала свою актерскую карьеру", - добавляют в пресс-службе "Эрмитажа".

В "Старушках" заняты заслуженная артистка РФ Ирина Богданова (Старушка-дочь), Ким Кошева (Старушка-мать), Сергей Бесхлебнов (Молодой человек), а также Анна Богдан, Виктория Закария и Пелагея Растопчина (Домашние ангелы). Вместе с режиссером Левитиной, которая также выступила художником спектакля, над созданием постановки трудился художник Антон Рыков.