Мацуев выступил на концерте к 85-летию зала имени Чайковского

В мероприятии участвуют также скрипач Павел Милюков и виолончелист Александр Рамм

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Народный артист России пианист Денис Мацуев, скрипач Павел Милюков и виолончелист Александр Рамм дали концерт, приуроченный к 85-летию концертного зала им. П.И. Чайковского - главной площадки Московской филармонии, передает корреспондент ТАСС. В день рождения зала в нем прозвучали шедевры Чайковского и Бетховена в исполнении Российского национального молодежного симфонического оркестра и Государственного хора им. А.В. Свешникова под управлением Федора Безносикова.

История зала началась 12 октября 1940 года - именно тогда, в столетнюю годовщину со дня рождения Петра Ильича Чайковского, этот архитектурный шедевр открыл свои двери публике. За долгие годы зал превратился в символ музыкальной Москвы и принимает более 300 тыс. слушателей ежегодно, оставаясь одной из главных сцен страны.

Как рассказал перед началом концерта в беседе с журналистами Денис Мацуев, солистом Московской филармонии он стал 30 лет назад, и именно с этого момента началась его "активная концертная жизнь". "Это не только блестящая акустика, афиша мирового уровня - это в первую очередь люди и неповторимая атмосфера. <...> И сколько бы за 30 лет я здесь ни играл, до сих пор перед выходом на сцену все внутри дрожит и кипит. Неответственных концертов не бывает, но в зале Чайковского их не бывает вообще. Здесь хранится не только [моя] трудовая книжка, но и публика, которая за годы привыкла к идеальному исполнению. 85 лет - это серьезная дата", - сказал маэстро.

Первое отделение концерта открылось "Славянским маршем" Чайковского в исполнении Российского национального молодежного симфонического оркестра под управлением Федора Безносикова. После него прозвучал Тройной концерт для фортепиано, скрипки и виолончели с оркестром до мажор Людвига ван Бетховена, солировали - Денис Мацуев (фортепиано), Павел Милюков (скрипка) и Александр Рамм (виолончель). Сочинение связано с важными этапами истории Московской филармонии; в частности, он звучал в программах, посвященных ее 50-летию и 100-летию.

В программу второго отделения вошли Фантазия для фортепиано, хора и оркестра до минор Бетховена, 225-летие которого отмечают в этом году, и Торжественная увертюра "1812 год" - оркестровое произведение Чайковского в память о победе России в Отечественной войне 1812 года. В числе солистов второго отделения - Галина Круч (сопрано), Варвара Гансгорье (сопрано), Полина Шароварова (меццо-сопрано), Алексей Татаринцев (тенор), Михаил Нор (тенор) и Игорь Подоплелов (баритон).

Для Российского национального молодежного симфонического оркестра Зал Чайковского остается главной сценой. Здесь семь лет назад коллектив впервые предстал перед столичной публикой, здесь сегодня он участвует во многих флагманских проектах Московской филармонии - абонементах "Другое пространство", "Весь Стравинский", "Вокальные вечера", "Вещь в себе" и других. Государственный академический русский хор имени А.В. Свешникова - один из старейших хоровых коллективов страны - на протяжении всех 85 лет существования был постоянным участником концертов в зале им. Чайковского; этой традиции коллектив верен по сей день.

О создании зала Чайковского

Зал открыл свои двери для публики 12 октября 1940 года, в год 100-летия со дня рождения П. И. Чайковского, в честь которого и получил имя. В 1922 году здание было передано Театру им. Всеволода Мейерхольда, а в 1932 году в здании на Триумфальной площади началась реконструкция. По замыслу великого режиссера-реформатора, новый дом его труппы должен был стать самым большим и современным в Москве. Проект разработали молодые амбициозные архитекторы Сергей Вахтангов (сын режиссера Евгения Вахтангова) и Михаил Бархин (отец театрального художника Сергея Бархина). Они вдохновлялись передовыми идеями европейского авангарда: зал должен был иметь трансформируемую сцену, возможность переноса игровых площадок, непосредственную связь актерских помещений со сценической площадкой, раздвигающуюся крышу-купол, дневное освещение, перспективу кинофикации и направленного регулирования света и звука.

Главной же задачей режиссера было создание единого пространства сцены и зрительного зала. Мейерхольд хотел разрушить воображаемую границу между актерами и зрителями, убрать занавес, рампу и оркестровую яму, "вовлечь публику в действие и коллективный процесс создания спектакля". Идеальным сценическим решением Мейерхольд считал модель древнегреческого театра, где сцена-арена максимально охватывается зрительским пространством с трех сторон, а места для публики расположены амфитеатром, благодаря чему обеспечивается прекрасный обзор сцены. Трагические события конца 1930-х подвели черту под всеми творческими замыслами Мейерхольда: в 1939 году режиссер был арестован и в феврале 1940-го расстрелян. После закрытия театра недостроенное здание было передано Московской филармонии для переоборудования в концертный зал, однако к 1938 году основная конструкция зала была уже отстроена. Работы по возведению здания завершал Дмитрий Чечулин, ученик Алексея Щусева.