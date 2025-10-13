Фильм "Август" лидирует в российском прокате третью неделю подряд

Второе место в рейтинге заняла спортивная драма "Первый на Олимпе"

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Военный триллер "Август" режиссеров Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева вновь занял первую строчку в российском кинопрокате, собрав 184 млн рублей за уик-энд. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness за 9-12 октября.

По сюжету фильма "Август", трое контрразведчиков СМЕРШ устраняют немецкие разведывательно-диверсионные группы в лесах западной Белоруссии в августе 1944 года. Главные роли исполнили Сергей Безруков, Никита Кологривый и Павел Табаков.

Второе место в рейтинге заняла спортивная драма Артема Михалкова "Первый на Олимпе", собрав 107,8 млн рублей. Фильм рассказывает о становлении легенды советского гребного спорта Юрии Тюкалове. Роли сыграли Глеб Калюжный, Андрей Смоляков, Артем Быстров, Елена Лядова.

Третью строчку заняла кинокартина французского режиссера Люка Бессона "Дракула", собравшая 86,5 млн рублей. По сюжету, принц Влад II (граф Дракула) узнает о трагической смерти жены Елизаветы и отрекается от Бога. В отчаянии он решает обречь себя на бессмертие и превращается в вампира, одержимого поиском нового воплощение своей жены. Главные роли в картине сыграли Калеб Лэндри Джонс и Зои Блю.