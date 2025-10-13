Посмертная маска Высоцкого уйдет с молотка в Монако

Стоимость коллекционного предмета оценивается в €100-120 тыс.

Редакция сайта ТАСС

© Hermitage Fine Art

ПАРИЖ, 13 октября. /ТАСС/. Посмертная маска актера, поэта и исполнителя песен Владимира Высоцкого, отлитая из бронзы в 1980 году, будет продана 21 октября на аукционе в Монако. Представители Hermitage Fine Art оценили приблизительную стоимость коллекционного предмета в €100-120 тыс.

"Посмертная бронзовая маска Владимира Высоцкого из поместья Марины Влади, отлитая в 1980 году под ее руководством. Данная маска является первой из трех известных бронзовых масок, отлитых по оригинальной гипсовой форме, изготовленной вскоре после смерти артиста", - говорится в описании предмета на сайте Hermitage Fine Art.

На бронзовую маску нанесены инициалы вдовы Высоцкого и год создания. Оригинальную гипсовую маску изготовил советский скульптор Юрий Васильев, который также сделал слепок левой руки Владимира Высоцкого.

Поэт, актер, автор и исполнитель песен Владимир Высоцкий родился в Москве 25 января 1938 года. С 1964 года Высоцкий служил в Московском театре драмы и комедии на Таганке. Он исполнил около полутора десятков ролей. Высоцкий сыграл в тридцати фильмах, среди которых - "Служили два товарища", "Хозяин тайги", "Интервенция", "Плохой хороший человек", "Вертикаль", "Место встречи изменить нельзя". Миллионами записей по домашним магнитофонам расходились песни Высоцкого. Этот жанр стихов под гитару сам он назвал авторской песней.

Высоцкий умер 25 июля 1980 года в возрасте 42 лет.