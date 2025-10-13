Статья

"Не обещаю вам приятного просмотра". Итоги третьего фестиваля "Маяк"

На прошлой неделе в Геленджике завершился третий фестиваль актуального российского кино "Маяк". Девять картин боролись за место в сердцах зрителей и заветных черно-белых конвертах в руках жюри. Мы побывали на фестивале и узнали, какое отношение к победе лучшего фильма имели туфли его актрисы, почему "шалость" жюри с регламентом фестиваля "удалась" и каким образом Юра (хоть и не Борисов, как в прошлом году) на фестивале был

Редакция сайта ТАСС

Съемочная группа фильма "Здесь был Юра" © ВОЛЬГА

Гран-при фестиваля, приз за лучшую мужскую роль и награду кинокритиков забрал фильм "Здесь был Юра" режиссера-дебютанта Сергея Малкина с Константином Хабенским в главной роли. Показ прошел в предпоследний день конкурсной программы: лента сорвала пятиминутные овации.

Картина повествует о двух малоизвестных музыкантах — Олеге и Сереге, — на плечи которых ложится забота о дяде Олега — пятидесятилетнем Юре с ментальными особенностями, нуждающемся в постоянной опеке. "В нынешние времена посыл о том, что ты должен быть добр к другим людям, очень важен. Людям нужно это именно сейчас. Если мир будет помнить о том, что доброта — это большая вещь, на которую способен каждый, то в мире будет житься легче", — объясняет ТАСС успех фильма киноблогер Артем Ремизов.

Свою речь при получении награды Малкин начал с удивленного "так…" и истории про актрису "Юры" Дарью Котрелеву. "У Даши Котрелевой перед поездкой собака съела туфли, и ей не в чем было ехать. Ваня Яковенко, наш генеральный продюсер, сказал, что, если мы получим Гран-при, он купит ей в ЦУМе новые", — делится режиссер забавной историей. По словам Малкина, фильм получился именно таким, каким он его представлял.

Однако, несмотря на единогласное мнение жюри и зрителей о правильности выбора, судьи, отдавая фильму (а вернее, Константину Хабенскому, получившему Гран-при) еще одну награду, отошли от регламента фестиваля. Согласно информации на сайте "Маяка", конкурсный фильм может получить награду только в одной номинации. "В исключительном случае Жюри может наградить фильм вторым призом, если ему не был присужден Гран-при Кинофестиваля или приз в номинации "Лучший дебют", — говорится в регламенте. "Сейчас, на мой взгляд, очень важно не снижать планку, не идти на компромисс ради компромисса. Есть уникальные случаи, когда правила существуют для того, чтобы их нарушать. <…> Важно не падать и находиться на неком мечтательном уровне, на котором мы хотим находиться. Поэтому мы нарушили регламент. Ради того, чтобы не упасть", — пояснила решение член жюри конкурса полного метра "Маяка", актриса, режиссер и сценарист Наталья Кудряшова.

"Здесь был Юра" выйдет в широкий прокат 5 февраля 2026 года.

Картина фестивальных фильмов

Как отмечает в интервью ТАСС кинокритик Всеволод Коршунов, на "Маяке" в 2025 году были представлены как минимум четыре "выдающихся" картины. "Это работы и начинающих, и уже именитых авторов. "Здесь был Юра" Сергея Малкина, "Картины дружеских связей" Сони Райзман, "Фейерверки днем" Нины Войловой — это дебютанты. И, конечно, картина матриарха российского кино Светланы Проскуриной "Над вечным покоем", которая лично меня эмоционально раздавила. Они очень разные, сделаны по-разному. Для меня не так важно, кто из них возьмет главную награду. Важнее, что эти фильмы выделяют все, к кому бы вы ни подошли. Для меня момент определения победителя — это, скорее, игра. Самое главное — то, что мы все увидели срез современного российского кино, и это очень качественный срез", — поделился Коршунов.

Лейтмотивом "Маяка" стала тема семьи как в конкурсных работах, так и в лентах вне конкурса. Фильмом открытия стала картина "Лермонтов" режиссера Бакура Бакурадзе, а закрывал фестиваль сериал его жены, режиссера Или Малаховой, в рамках последнего внеконкурсного показа. В лентах конкурсной программы режиссеры рассматривали проблемы "отцов и детей", "трудностей перевода" между поколениями, сохранения памяти предков.

Фильм Сони Райзман "Картины дружеских связей" забрал награды за лучшую работу режиссера и за лучшую женскую роль (Мария Карпова). Картина повествует о сутках из жизни выпускников театрального вуза, которые встречаются, чтобы проводить своего бывшего одногруппника, который вскоре должен надолго покинуть Москву. Одно прошлое, разные судьбы. В кадре — гримерки, репетиции с мастером курса (Евгений Цыганов), разговоры о профессии, тонкие цитаты и узнаваемые пасхалки для людей из индустрии. Зал встретил картину долгими аплодисментами. Выпускница ГИТИСа (мастерская Леонида Хейфеца) и Московской школы кино (курс Алексея Попогребского) Соня Райзман сняла картину о мире, который хорошо знает: о своих друзьях, коллегах и однокурсниках. Среди исполнителей — ее супруг Руслан Братов, Александр Паль, Мария Карпова, а также актеры независимого театрального объединения "Озеро". Для Райзман этот фильм стал первой режиссерской работой в полном метре. Дата выхода картины в прокат пока неизвестна.

"Не обещаю вам приятного просмотра", — говорит режиссер Светлана Проскурина перед показом на "Маяке" своего фильма "Над вечным покоем", драмы о моральном выборе и материнской любви. Название ленты отсылает к деревенскому пейзажу русского художника Исаака Левитана. И не зря: фильм снимали в городе Касимове Рязанской области, в тех же краях сюжетно разворачивается история. Картина забрала награды за лучший сценарий (Екатерина Тирдартова) и лучшую работу оператора (Олег Лукичев). Главную роль исполнила актриса Мария Леонова. Ее героиня, соцработница Рита из небольшого городка под Рязанью, посвятила жизнь заботе о других, но сама оказывается перед невозможным выбором, когда ее взрослый сын случайно совершает убийство. Не в силах предать единственного ребенка, Рита скрывает правду, и этот шаг становится для нее тяжелым испытанием. Дата выхода картины в прокат не определена.

Фильм режиссера Нины Воловой "Фейерверки днем" стал лучшим дебютом на фестивале "Маяк". Его показ завершился четырехминутными овациями. Сюжет картины разворачивается вокруг китайского предпринимателя Вэйхонга (Ван Бин), приехавшего в Россию к должнику Виктору (Александр Робак). Попытки навести порядок в совместном бизнесе приводят героя в центр семейного конфликта между Виктором и его тремя взрослыми дочерьми (Дарья Коныжева, Мария Раскина, Вера Енгалычева). В числе продюсеров — Петр Тодоровский (младший). В начале съемок он рассказывал о том, что "Фейерверки днем" — "личная история режиссера, удивительным образом перекликающаяся с чеховскими пьесами". "Мы в шутку называли фильм "Три сестры продают Вишневый сад", — делился он. Дата выхода картины в прокат пока неизвестна.

Короткий метр и вне конкурса

Программа короткого метра фестиваля "Маяк" объединила семь фильмов. Куратором конкурса короткометражных фильмов стал Андрей Щиголев. Особого упоминания жюри удостоилась картина "Складки" Катерины Скакун — история любви экскурсовода Миши (Сергей Котюх) и массажистки Аси (Наталья Горбас). Когда за Мишей приходят коллекторы, Ася пытается спасти любимого, спрятав его в складках своего тела.

Лучшим короткометражным фильмом "Маяка" 2025 года стала лента "Игра в прятки" режиссера Ахмета Савенко. Картина рассказывает о летнем дне двух влюбленных — Димы (Дмитрий Исаев) и Кати (Анастасия Аржевикина). Их отношения полны легкости и нежности, пока над ними не нависает неизбежная разлука: Кате предстоит уехать в Китай. Завершает картину сцена в лесу, перекликающаяся с началом, где зрителю остается лишь догадываться, кто теперь рядом с Димой.

Во внеконкурсную программу вошли четыре кинопроекта. Помимо фильма открытия "Лермонтов" зрители увидят специальный показ картины Михаила Калатозова "Летят журавли", приуроченный к 80-летию победы в Великой Отечественной войне, российскую премьеру фильма "Новая волна" американского режиссера Ричарда Линклейтера — его покажут за месяц до выхода в прокат, а также телесериал "Маяк" режиссера Или Малаховой, первые две серии которого будут показаны в рамках последнего киносеанса.

О фестивале

Фестиваль актуального российского кино "Маяк" прошел с 4 по 9 октября 2025 года в формате пятидневного форума в Геленджике. Программа включала конкурсы полнометражных и короткометражных фильмов, а также спецпоказы. Организатором выступает фонд "Кинопрайм", поддержавший с 2019 года свыше 80 российских картин, многие из которых отмечены на ведущих международных кинофестивалях. В 2025 году кинофестиваль реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Элина Шторц