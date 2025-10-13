В Московской консерватории открыли барельеф оперной певицы Бэлы Руденко

Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов подчеркнул значимость этого события для сохранения культурного наследия страны

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Церемония открытия барельефа народной артистки СССР, оперной певицы и профессора Бэлы Руденко состоялось в Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня мы открываем памятник выдающемуся музыканту, чье искусство оказало огромное влияние на формирование многих поколений певцов. Этот барельеф станет символом преемственности поколений и признанием вклада певицы в развитие традиций русской музыкальной школы", - рассказал исполняющий обязанности ректора Московской консерватории Александр Соколов.

Бронзовый барельеф в виде медальона с бюстом артистки выполнила скульптор, член Московского союза художников Ирина Макарова. В церемонии приняли участие председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов, Александр Соколов и сын певицы, заслуженный артист России Теймур Бюль-Бюль.

Игорь Шувалов подчеркнул значимость этого события для сохранения культурного наследия страны. "Бэла Андреевна была величайшей певицей, и тот дар, который ей Бог преподнес, она благородно передавала своим студентам. Для молодежи важно обратиться к этому имени и понять, что тяжелый и добросовестный труд оставляет след гораздо больший, чем физический. Мы сохранили память о Бэле Андреевне вместе - с семьей, консерваторией и Музеем музыки", - сказал он.

Бэла Руденко родилась в 1933 году в Луганской области, окончила Одесскую консерваторию, выступала в театрах Киева и Москвы, была солисткой Большого театра и преподавателем Московской консерватории более 40 лет. Артистка ушла из жизни в 2021 году в возрасте 88 лет.