Гитаристы Илларионов, Тамайо и Данилина сразятся в "Гранд-турнире" в Зарядье

Каждый раунд концерта посвящен музыке определенной эпохи

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Один из центральных концертов IX международного фестиваля имени Фраучи - "Гранд-турнир" - пройдет 6 ноября в концертном зале "Зарядье" в Москве и соберет на одной сцене гитаристов, среди которых художественный руководитель фестиваля Дмитрий Илларионов, профессор зальцбургского "Моцартеума" Марко Тамайо (Куба - Австрия) и победительница VIII конкурса имени Фраучи Вера Данилина. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

"Гранд-турнир" - это не просто концерт, а настоящий музыкальный спектакль, где классическая гитара раскрывает весь спектр человеческих эмоций - от благородства и отваги до нежности и страсти. На сцену выйдут Дмитрий Илларионов, Вера Данилина, а также Марко Тамайо", - говорится в сообщении.

По словам организаторов, зрители смогут наблюдать музыкальный поединок. Отмечается, что каждый раунд концерта посвящен музыке определенной эпохи - от барокко до модерна, а публике будет предоставлена возможность выбрать победителя этого состязания.

О концерте

Как отметил Илларионов, предстоящий концерт станет не соревнованием, а поиском смыслов и эмоций. "В каждом поединке "Гранд-турнира" мы ищем не победителя, а истину, которая рождается из столкновения разных музыкальных миров. Это праздник живого искусства, где энергия импровизации встречается с глубиной классической традиции", - сказал он.

Заметным событием вечера станет премьера - Вера Данилина впервые исполнит переложение пьесы Андрея Зеленского "Аксебара" для гитары с оркестром. Ранее, в 2021 году, в финале конкурса имени Фраучи она представила сольную версию произведения, получив высшую оценку жюри.

Концерт пройдет при участии фестивального оркестра Фраучи под управлением Максима Новикова. Ведущим вечера и "герольдом" турнира станет музыкальный блогер Александр Островский.

IX международный конкурс и фестиваль имени Фраучи пройдет в Москве с 2 по 9 ноября. Мероприятие традиционно объединяет музыкантов из России, Европы, Азии и Латинской Америки и считается одним из крупнейших мировых событий в области классической гитары.

