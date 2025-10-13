В Москве в галерее "На Чистых прудах" открылась выставка картин Федора Конюхова

Среди работ художника пейзажи разных частей планеты, а также портреты близких людей и знакомых по экспедициям, полотна на исторические и библейские сюжеты

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Выставка картин путешественника, священника и художника Федора Конюхова торжественно открылась в Москве в галерее "На Чистых прудах", передает корреспондент ТАСС. Она продлится по 28 октября.

Два этажа галереи увешаны картинами Конюхова разных лет, начиная с его ранних работ 1970-х годов. Это пейзажи самых разных уголков планеты, преимущественно полярных, горных и морских. Среди запечатленных мест - Северный полюс, Камчатка, Эверест, гора Кайлас, мыс Желания. Также на стенах портреты близких людей и знакомых по экспедициям, полотна на исторические и библейские сюжеты.

"Я очень тронут, потому что я давно не видел своих работ... Пабло Пикассо написал 17 тысяч картин, и он в книге рекордов Гиннесса. У меня только три тысячи картин, а мне уже 74 года. Пикассо прожил 92 года, так что я не догоню его.... Сейчас я улетаю в Антарктиду, буду писать такие же холсты небольшие, а в мастерской уже буду писать большие холсты", - с юмором рассказал Конюхов.

Как заметил путешественник, в его ближайших планах - изучение микропластика в Антарктике, для чего, в частности, сооружается плот из переработанного пластика, а также путешествие на папирусном плоту по Амазонке.

Выставка организована при поддержке компании "Сберсервис", ее дополняют фотографии из самых дальних уголков РФ, где инженеры "Сберсервиса" обеспечивают работу финансовой системы. "Мы очень рады, что нам удалось организовать такое мероприятие с непосредственным участием Федора. Федор - действительно бренд России, крутейший путешественник последних лет", - подчеркнул генеральный директор компании Алексей Евтушенко.