В Алма-Ате победители конкурса им. Глинки завершили выступления концертом

Солисты исполнили шедевры мировой классики из опер Моцарта, Верди и Беллини

АЛМА-АТА, 13 октября. /ТАСС/. Концерт с участием солистки Мариинского театра Альбины Шагимуратовой и лауреатов международного конкурса вокалистов имени М. И. Глинки прошел в Алма-Ате под овации публики.

Победители конкурса 2024 года Екатерина Савинкова, Екатерина Лукаш, Отабек Назиров, Константин Федотов, Кирилл Попов, а также сама Альбина Шагимуратова исполнили шедевры мировой классики из опер Моцарта, Верди, Беллини, Бородина, Римского-Корсакова, Стравинского и других композиторов. По наблюдению корреспондента ТАСС, концерт посетили не только алма-атинские театралы, но и группы туристов из западной Европы и КНР, а также совсем молодые зрители. Выступления всех солистов публика отмечала долго не смолкавшими аплодисментами и выкриками "браво".

До этого Шагимуратова и победители конкурса дали 11 октября концерт в Астане. Солистка Мариинки призналась в беседе с корреспондентом ТАСС, что столица республики встретила их холодной погодой. Было "очень холодно, минус два, но публика замечательная", сказала Шагимуратова. "Вообще Казахстан для России самый ближайший партнер. Не только политический или экономический, но и культурный. <...> И, конечно, этот культурный взаимообмен должен только приумножаться, обогащаться, а театральный особенно", - сказала она. "Я знаю, что Валерий Абисалович Гергиев (художественный руководитель и директор Мариинского театра, генеральный директор Большого театра РФ - прим. ТАСС) очень давно не выступал в Казахстане. И мне кажется, это большое упущение. Почему бы алма-атинской труппе оперной или балетной не приехать на гастроли в Москву или в Санкт-Петербург? И такие же ответные гастроли [могли бы последовать] со стороны, например, Большого театра или Мариинского", - сказала Шагимуратова.

Ранее организаторы проекта сообщали, что международный конкурс вокалистов имени Глинки знакомит зрителей России, Узбекистана, Казахстана, Турции, Армении и Белоруссии с лауреатами 2024 года. Гастрольный тур пройдет с 30 августа по 21 декабря 2025 года. Эти мероприятия проходят в год столетия Ирины Архиповой (1925-2010), советской и российской оперной певицы, народной артистки СССР.

