Майданов и Куценко выступили со своими детьми на концерте в честь "Дня Отца"

В программе также приняли участие Дмитрий Маликов, группа "Любэ", Лев Лещенко и другие

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Заслуженные артисты России Денис Майданов, Гоша Куценко, Сергей Войтенко и певец Сосо Павлиашвили спели на сцене концертного зала "Москва" со своими детьми на концерте в честь "Всероссийского Дня отца", передает корреспондент ТАСС.

Также в программе приняли участие народный артист России Дмитрий Маликов, выступивший с сестрой Инной Маликовой, и группа "Любэ", исполнившая песню "Комбат", народный артист РСФСР Лев Лещенко и другие.

Как отметил Майданов, День отца стал по-настоящему важным и добрым праздником, который объединяет семьи по всей стране. "Мы с Александром Юрьевичем Кузнецовым вышли с инициативой учреждения Дня отца к нашему президенту, и в конце 2021 года Владимир Владимирович [Путин] поддержал нас. Сегодня мы отмечаем этот праздник уже четвертый год подряд. Это большая программа, которая проходит по всей России, в ней участвуют многодетные отцы, герои и кавалеры государственных наград. Этот праздник создан, чтобы возродить в стране институт отца, поддержать молодых родителей и напомнить о гордом звании "отец", - сказал он.

Певец подчеркнул, что День отца приобрел всероссийский масштаб и стал традицией, объединяющей поколения. По его словам, во многих городах проходят семейные акции и закладываются "аллеи отцов", где родители вместе с детьми сажают деревья как символ преемственности и семейных ценностей.

"Очень многие люди отмечают этот день вместе со своими семьями, собираясь за одним столом в нескольких поколениях. Иногда это целые династии - творческие, военные, рабочие. Это замечательно, это и есть настоящее единство", - отметил Майданов.

По его словам, концерт в честь Дня отца стал не только семейным праздником, но и данью уважения бойцам, участвующим в специальной военной операции, чьи дети ждут их дома. Так, заслуженный артист России Ярослав Дронов (Shaman) исполнил песню "Отец" вместе с мальчиком, чей отец погиб во время службы.

День отца в России официально отмечают в третье воскресенье октября. В этом году эта дата выпадает на 19 октября. С 13 по 19 октября при поддержке Администрации президента РФ, Департамента культуры города Москвы, партии "Единая Россия" и движения "Отцы России" пройдут акции и культурные мероприятия, приуроченные к празднику. В регионах состоятся "Разговоры о важном" со школьниками, фотовыставка "Четыре поколения", онлайн-выставка "Я и папа", акция "Отцовский парк", а также награждение медалями "Отец солдата".