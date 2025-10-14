Более 30 российских фильмов показали на Eurasian Film Market в Казахстане

Наибольший интерес у международных дистрибьюторов вызвали российская анимация, комедии, приключенческие и музыкальные картины, отметили в пресс-службе "Роскино"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. "Роскино" представило более 30 фильмов и сериалов на международном кинорынке Eurasian Film Market, который проходил в Алматы с 29 сентября по 1 октября. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "Роскино".

"С 29 сентября по 1 октября 2025 года в Алматы прошел Eurasian Film Market - одно из ключевых событий киноиндустрии Центральной Азии. Впервые Россия была представлена на рынке с национальным стендом, организованным "Роскино". На стенде было представлено более 30 фильмов и сериалов", - говорится в сообщении.

В экспозиции приняли участие десять ведущих российских компаний, среди них - "Централ партнершип", "Арт пикчерс дистрибьюшн", "Совтелеэкспорт", "Ярко", "Рэд тэмп медиа" и ГПО "Рок".

Как сообщили в пресс-службе "Роскино", наибольший интерес у международных дистрибьюторов вызвали российская анимация, комедии, приключенческие и музыкальные картины, а также хорроры и драмы. Отмечается растущий спрос на "женское кино", а также на семейный и новогодний контент в преддверии праздничного сезона.

Генеральный директор "Роскино" Эльза Антонова подчеркнула, что участие в рынке стало важным этапом укрепления профессиональных связей с партнерами из Казахстана и стран Центральной Азии. "Мы видим высокий интерес к российскому контенту, особенно в сфере копродукции, семейных и анимационных проектов. Казахстан становится стратегическим партнером для развития общего евразийского кинопространства", - сказала она.

По итогам форума российские компании провели десятки встреч и начали переговоры с партнерами из Казахстана, Китая и других стран региона. Eurasian Film Market проводится ежегодно в Алматы и является одной из ключевых площадок для сотрудничества кинопрофессионалов стран СНГ и Азии.