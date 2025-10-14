Коломенский кремль отреставрируют к 850-летию города

В городе планируют провести масштабную работу по обновлению туристической инфраструктуры и созданию комфортной среды

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Масштабную работу по реставрации объектов культурного наследия планируют провести на территории Коломенского кремля к 850-летию Коломны, которое будет праздноваться 2027 году. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.

"В 2027 году одному из древнейших городов Московской области - Коломне - исполняется 850 лет. В городе планируется провести масштабную работу по обновлению туристической инфраструктуры и созданию комфортной среды. К юбилею города запланирована масштабная реставрация объектов культурного наследия на территории Коломенского кремля. В их числе Успенский собор, Шатровая колокольня, Тихвинская церковь, Церковь Воскресения. Также будут отреставрированы сохранившиеся башни и стены кремля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для проведения реконструкции в 2025 году объекты передали на региональный уровень - в управление музею-заповеднику Зарайский кремль, уже имеющему опыт восстановления собственного кремлевского ансамбля. Для этого был образован Коломенско-Зарайский музей-заповедник, который теперь ведет работу по разработке проектной документации и готовится представить к юбилею города поэтапный проект реставрации.

Как рассказали в министерстве, сейчас ансамбль кремля состоит из семи сохранившихся башен, среди них Маринкина (Коломенская), Грановитая, Ямская, Семеновская, Спасская, Погорелая, Пятницкие ворота, а также часть защитных стен. Предполагается, что реставрационные работы начнутся с восстановления Пятницких ворот и завершатся реставрацией Маринкиной башни и Западного прясла стены, а также Грановитой башни.

Кроме того, запланирована реставрация Дома воеводы - самой старой гражданской постройки города, построенной на рубеже XVII-XVIII веков. Работы пройдут в 2026-2027 годах.

В пресс-службе дополнили, что в последние годы Коломна стала одним из популярнейших туристических городов Московской области. Ансамбль Коломенского кремля посещают более 100 тыс. человек в год, а на его территории в течение года проводится свыше 2,5 тыс. культурных, просветительских, социальных программ и акций, в том числе международного уровня. "Реставрация объектов, входящих в ансамбль Коломенского кремля, позволит привлечь еще больше туристов, а создание сопутствующей инфраструктуры сделает город комфортнее и для самих жителей", - заключили в министерстве.