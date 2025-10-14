На Урале объявили лауреатов Международной литературной премии имени Крапивина

Они получили премии в размере 115 тыс. рублей и памятные медали

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Церемония вручения Международной детской литературной премии имени Владислава Крапивина состоялась в Екатеринбурге. Лауреаты получили премии в размере 115 тыс. рублей и памятные медали, разработанные Владиславом Крапивиным еще при жизни, передает корреспондент ТАСС.

В этом году лауреатами премии в номинации "Выбор Командора" стала автор Ольга Семеновская (Москва) с произведением "Затерянные в лесу", в номинации "Выбор детского жюри" - Екатерина Шелеметьева (Санкт-Петербург) с произведением "Супер-нога Вари Семечкиной". Кроме того, в номинации "Выбор литературного совета" лауреатом стала Анна Музыкантова (Архангельск) с произведением "Наш семейный зоопарк", в номинации "Выбор профессионального жюри" - Максим Стрельцов (Краснодар) с произведением "Сын мой".

"Книга должна быть очень понятна для детей. Я написала ее про свою среднюю дочь, когда она сломала ногу - сидит на третьем этаже пятиэтажки, не может выйти, к сожалению, развлекается, как может, и с ней происходят разные приключения", - рассказала на церемонии вручения лауреат номинации "Выбор детского жюри" Екатерина Шелеметьева.

В 2025 году на премию претендовали 183 произведения от 186 авторов из Армении, Белоруссии, России, Чили и других стран. Члены жюри оценивали произведения, не зная, кто их автор. "Свердловская область - один из самых читающих регионов, у нас большая сеть библиотек, и я надеюсь, что там будут представлены и литературные шедевры победителей этой премии. <…> Они завоюют большое внимание юных читателей нашего региона", - сказал на церемонии и. о. замминистра культуры Свердловской области Роман Дорохин.

Международная детская литературная премия имени Владислава Крапивина вручается регулярно с 2006 года в день рождения писателя 14 октября. Владислав Крапивин - советский и российский детский писатель, основатель детского отряда "Каравелла" на Урале, автор таких произведений, как "Мальчик со шпагой", "Журавленок и молнии", "Трое с площади Карронад". Крапивин умер 1 сентября 2020 года, ему был 81 год.