В кинофестивале в Ингушетии намерены участвовать представители стран БРИКС

Заявки подали кинематографисты из Аргентины, Бразилии, Нигерии, Кубы, Ирана и Индии

МАГАС, 14 октября. /ТАСС/. Представители нескольких стран-партнеров и членов БРИКС впервые подали заявки на участие в XI международном кинофестивале "Золотая Башня" в Ингушетии, тематика которого в 2025 году посвящена юбилею победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. Об этом ТАСС сообщила руководитель Ингушского республиканского отделения Союза кинематографистов России Мадина Дзортова.

"Уже сейчас можно говорить о беспрецедентном масштабе фестиваля в 2025 году, поскольку мы зафиксировали 136 поданных заявок, что существенно превосходит прошлогодний показатель в 90 заявок. Также значительно расширилась география участников: помимо традиционных представителей из российских регионов и стран СНГ фестиваль привлек внимание кинематографистов из <…> Аргентины, Бразилии, Нигерии, Кубы, Ирана и Индии", - сказала Дзортова.

По ее словам, прием заявок продлится до 25 октября, что позволяет прогнозировать рекордное увеличение числа участников.

"Колоссальный запрос на участие в нашем кинофестивале свидетельствует о его значимости как уникальной площадки для обмена опытом, презентации новых работ и укрепления культурных связей между странами. В программу включены документальные ленты, освещающие значимые исторические события. Зрители познакомятся с фильмом о Параде 1941 года в Куйбышеве, ставшим символом несгибаемого духа народа, о подвиге археолога Станислава Стржелецкого, спасшего в военные годы сокровища Херсонеса, а также с работой, проводящей параллели между событиями Великой Отечественной войны и современной ситуацией на Донбассе", - добавила собеседница агентства.

XI Международный кинофестиваль "Золотая Башня" пройдет с 15 по 20 октября. Он организован Ингушским отделением Союза кинематографистов России при поддержке Министерства культуры России, Минкультуры Ингушетии и Союза кинематографистов РФ. Первый кинофестиваль "Золотая башня" прошел в Ингушетии осенью 2014 года.