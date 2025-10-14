В Нижнем Новгороде открылся театральный фестиваль им. М. Горького

Творческие коллективы из семи городов покажут 12 спектаклей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 октября. /ТАСС/. В программу XII Российского театрального фестиваля им. М. Горького, который открылся 14 октября в Нижнем Новгороде, вошли 12 спектаклей театров из семи городов. Об этом сообщил журналистам на пресс-конференции директор Нижегородского государственного академического театра драмы им. М. Горького, который выбран основной площадкой фестиваля, Борис Кайнов.

"Девять дней, семь городов, двенадцать спектаклей и триста участников фестиваля. География такова: из Санкт-Петербурга у нас прибудут три театра, из Москвы - два театра, наш Нижний Новгород <…> представляют три коллектива - это наш академический театр драмы, академический театр оперы и балета и академический театр кукол. <…> Ждем гостей из Минска - академический молодежный театр, Белоруссия будет у нас, один [театр] из Белгорода и Таганрог", - сказал он.

По словам Кайнова, первый спектакль фестиваля традиционно поставлен по произведению писателя Максима Горького. "Фестиваль по традиции стартует спектаклем по прозе Горького, по его юношеским впечатлениям", - сообщил он журналистам.

Министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова уверена, что спектакли пройдут при полном аншлаге. "Двенадцать замечательных спектаклей. Я уверена, что будет аншлаг на каждом из них", - заявила она на пресс-конференции.

Фестиваль проходит каждые два года. Тема этого мероприятия - "Театр и литература: полифония времен". Организаторы фестиваля предлагают поразмышлять о взаимодействии таких категорий, как театр, литература и время. Мероприятие направлено на сближение театра и литературы, на создание живого диалога между классическими произведениями и современным искусством.

Спектакли фестиваля традиционно принимают участие в творческом конкурсе. Все постановки оценивают члены профессионального жюри под руководством театрального критика, доктора искусствоведения, профессора ГИТИСа Нины Шалимовой. После каждого спектакля жюри будет проводить обсуждение, оценивая качество игры актеров, режиссуры и других аспектов. Церемония награждения пройдет 24 октября, на ней победителям конкурса будут вручены две основные награды: Премия имени народного артиста РСФСР Николая Левкоева за выдающееся исполнение ролей и премия "Талант" имени народного артиста СССР Евгения Евстигнеева за наиболее талантливое произведение театрального искусства (режиссуру, ансамблевое исполнение, сценографию, музыкальное оформление). В программе фестиваля также выставки, лекции, встречи с представителями театров перед спектаклями, экскурсии для участников по историческим местам, связанным с Горьким.