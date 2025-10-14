Александринка покажет в Казани спектакль по программе Большие гастроли

Заместитель художественного руководителя Александринского театра Александр Чепуров выступит с лекцией "Лицо автора и сценические версии романа Льва Толстого "Воскресение": МХАТ и Александринский театр"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Труппа Александринского театра отправляется в Казань со спектаклем "Воскресение" по программе "Большие гастроли". Эта постановка мотивам романа Льва Толстого будет показана в столице Татарстана впервые, сообщила пресс-служба театра.

Выступления пройдут 17 и 18 октября на сцене Казанского академического русского большого драматического театра имени Василия Качалова.

"Спектакль художественного руководителя труппы Никиты Кобелева включен также в программу IV Качаловского театрального фестиваля. Показ александринцев в рамках направления "Ведущие театры" программы "Большие гастроли" пройдет в Казани уже в четвертый раз", - рассказали в пресс-службе.

В ходе творческого визита 18 октября заместитель художественного руководителя Александринского театра, доктор искусствоведения Александр Чепуров выступит с лекцией "Лицо автора и сценические версии романа Льва Толстого "Воскресение": МХАТ и Александринский театр".

Старейший национальный театр России, Александринка ведет историю от первой государственной профессиональной драматической труппы, основанной в Санкт-Петербурге по указу императрицы Елизаветы Петровны 30 августа 1756 года. В 1832 году труппа получила здание на Невском проспекте, построенное по проекту Карла Росси. Именно тогда театр был назван Александринским, в честь императрицы Александры Федоровны. Здесь состоялись премьеры почти всех произведений русской драматургической классики. Ныне это крупный театральный комплекс с новой экспериментальной сценой имени Всеволода Мейерхольда. Под эгидой Александринского осуществляется деятельность Ассоциации национальных театров России.