Рудин предложил обязать власти участвовать в поддержке молодых композиторов

Народный артист России также назвал полезной практику введения квот на исполнение современной музыки в концертных залах

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Народный артист России художественный руководитель Российского национального оркестра (РНО) Александр Рудин предложил разработать федеральную программу, которая обязывала бы региональные власти участвовать в поддержке молодых композиторов. Он также назвал полезной практику введения квот на исполнение современной музыки в концертных залах.

"Безусловно, государство должно поддерживать молодых композиторов и исполнителей. Возможно, было бы целесообразно разработать федеральную программу, которая обязывала бы региональные власти участвовать в этой поддержке. Дело в том, что не все местные власти осознают важность развития современной классической музыки; как правило, это напрямую зависит от художественных вкусов и предпочтений руководителей регионов. Скажем, если губернатор какой-то области не чужд искусству, то и поддержка, скорее всего, есть. А если ему, условно говоря, ближе хоккей или рыбная ловля, то и ситуация в области будет иной", - сказал дирижер. Он также назвал практику введения "квот на исполнение современной музыки", которая уже существует в некоторых странах, полезной.

Рудин отметил, что РНО "достаточно часто исполняет музыку современных композиторов". "Безусловно, можно было бы играть еще больше, но наши программы во многом зависят от запросов дирекций залов и концертных организаций. Конечно, в современной музыке встречаются более и менее удачные работы, но, мне кажется, все же очень важно регулярно слушать и слышать не только признанные, проверенные временем шедевры классиков, но и произведения наших современников, музыку, которая сочиняется здесь и сейчас", - поделился маэстро.

Он также обратил внимание на то, что в РФ при Министерстве культуры уже реализуются программы поддержки молодых композиторов. В частности, Союзом композиторов России ежегодно реализуется проект "Ноты и квоты", в рамках которого на конкурсной основе обеспечивается создание 25 музыкальных произведений для различных составов, в том числе симфонических оркестров. "Также, разумеется, [проходит] великий Международный конкурс пианистов, композиторов и дирижеров имени С. В. Рахманинова", - добавил Рудин.

Александр Рудин родился 25 ноября 1960 года в Москве. В 1983 году он стал солистом Московской государственной академической филармонии. С 1988 года является художественным руководителем и главным дирижером Московского камерного оркестра Musica Viva. Вместе с ним впервые в России был представлен ряд произведений Александра Алябьева, Василия Пашкевича, Антонио Сальери, Игнаца Плейеля, Яна Дюссека. Выступал как солист и дирижер с Большим симфоническим оркестром им. П. И. Чайковского, Российским национальным оркестром, Королевским филармоническим оркестром (Лондон, Великобритания), оркестром Датского радио (Копенгаген), Венским симфоническим оркестром (Австрия), Баварским государственным оркестром (Мюнхен, Германия). С октября 2022 года стало известно, что Рудин стал художественным руководителем Российского национального оркестра. На протяжении карьеры как солист и дирижер записал около 50 музыкальных дисков.

