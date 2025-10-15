На Чукотке стартовал межрегиональный театральный фестиваль

Зрителям представят несколько спектаклей, также в рамках фестиваля состоятся мастер-классы актера Анатолия Черникова, хореографа Алисы Иус, режиссера Свердловского академического драмтеатра Андрея Русинова и художника из Башкирии Даяна Тувалева

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Творческие мероприятия межрегионального театрального фестиваля "Северный. Тетральный. Наш" стартовали на Чукотке с показа короткометражного фильма "Летом ниже нуля", который снят в Певеке. Об этом ТАСС сообщили в окружном правительстве.

"Автор фильма, который открыл творческую программу фестиваля, Александр Варенников. Он сам родился в самом северном городе России - Певеке. Одну из ролей исполнила актриса чукотского театра имени Куваева Нина Рындына", - рассказали в правительстве округа,

Там добавили, что зрителям представят несколько спектаклей, также в рамках фестиваля состоятся мастер-классы актера Анатолия Черникова, хореографа Алисы Иус, режиссера Свердловского академического драмтеатра Андрея Русинова и художника из Башкирии Даяна Тувалева. Вход на фестиваль для жителей и гостей Чукотки - бесплатный. Фестиваль проходит при поддержке правительства Чукотского автономного округа в рамках государственной программы "Развитие культуры, спорта и туризма".