Глава РНО Рудин: развитие классической музыки в РФ невозможно без господдержки

Дирижер надеется, что количество проектов, имеющих целью популяризацию оркестровой музыки, будет расти и приносить благие для общества плоды

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Эволюция классической музыки и оркестрового искусства в России требует активного участия государства и частных инициатив, поскольку именно они могут обеспечить устойчивость культурных проектов и их доступность для широкой аудитории. Об этом в интервью ТАСС рассказал народный артист России художественный руководитель Российского национального оркестра (РНО) Александр Рудин.

"Мне кажется, что одними усилиями творцов и исполнителей, даже самых замечательных и харизматичных, не обойтись, поддержка со стороны государства и частных инициатив в области культуры в развитии классической музыки может - и должна - играть огромную роль. Надеюсь, что количество проектов, имеющих целью популяризацию оркестровой музыки, будет расти и приносить благие для всего нашего общества плоды", - сказал он.

По словам музыканта, поддержка необходима, так как интерес публики к классической музыке в стране остается стабильно высоким. "Мы наблюдаем множество талантливых музыкантов, которые продолжают высокие традиции русской исполнительской школы. Концертные залы полны зрителей, интерес к классической музыке, к счастью, не угасает, и это не может не радовать", - отметил Рудин.

При этом, добавил он, существует ряд вызовов, связанных с изменением музыкальных предпочтений молодежи. По словам маэстро, молодое поколение музыкантов все чаще обращается к современным жанрам. "Мы видим и то, что многие молодые исполнители и композиторы стремятся экспериментировать, соединяя классическую музыку с другими стилями и жанрами, и результат иногда получается достаточно любопытным и даже художественно убедительным", - подчеркнул Рудин.

Дирижер РНО заключил, что, несмотря на изменение классической музыки молодыми артистами и сохранение традиций опытными мастерами, оркестровому искусству необходима для развития государственная поддержка.

Александр Рудин родился 25 ноября 1960 года в Москве. В 1983 году он стал солистом Московской государственной академической филармонии. С 1988 года является художественным руководителем и главным дирижером Московского камерного оркестра Musica Viva. Вместе с ним впервые в России представил ряд произведений Александра Алябьева, Василия Пашкевича, Антонио Сальери, Игнаца Плейеля, Яна Дюссека. Выступал как солист и дирижер с Большим симфоническим оркестром им. П. И. Чайковского, Российским национальным оркестром, Королевским филармоническим оркестром (Лондон, Великобритания), оркестром Датского радио (Копенгаген), Венским симфоническим оркестром (Австрия), Баварским государственным оркестром (Мюнхен, Германия). С октября 2022 года стало известно, что Рудин стал художественным руководителем Российского национального оркестра. На протяжении карьеры как солист и дирижер записал около 50 музыкальных дисков.

Полный текст интервью будет опубликован в 11:00 мск.