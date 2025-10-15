Музыканты отметят в Париже 100-летие виолончелиста Берлинского

Мероприятия пройдут с 15 по 19 октября

ПАРИЖ, 15 октября. /Корр. ТАСС Дмитрий Орлов/. 100-летие со дня рождения советского и российского виолончелиста Валентина Берлинского, основавшего Квартет им. Бородина, отметят в Париже серией концертов с участием музыкантов из разных стран. Как рассказала ТАСС его дочь Людмила, мероприятия пройдут с 15 по 19 октября.

"Я пригласила много музыкантов из разных стран, в том числе тех, кто его помнят, кто играл с ним. И к нам приезжают буквально со всех концов", - рассказала она. "И все это происходит в зале Cortot - на мой взгляд, самом лучшем в Париже зале для камерной музыки", - добавила собеседница агентства.

Среди приглашенных артистов такие исполнители, как скрипач Михаил Копельман (первая скрипка Квартета им. Бородина с 1975 по 1996 годы), скрипач Дмитрий Ситковецкий, виолончелист Борис Андрианов, пианистка Елизавета Леонская и кларнетист Николя Бальдеру. Кроме того, в разные дни для публики сыграют струнные квартеты из Франции и Казахстана. "Я сама выбирала музыкантов и все откликнулись, <...> и я страшно рада, что сегодняшняя ситуация в мире этому не мешает", - поделилась Берлинская, она также будет на сцене среди исполнителей.

Насыщенная программа

15 октября в центре им. Дмитрия Шостаковича в VI округе Парижа будет открыта бесплатная выставка, посвященная творческому пути виолончелиста. С 18:00 там планируется показ двух документальных фильмов: один о Берлинском, а второй будет посвящен основанному им Квартету им. Бородина.

16 октября в концертном зале Cortot состоится презентация нового французского издания книги о Берлинском под названием "Le Quatuor d’une Vie" ("Квартет жизни"), написанной его внучкой Марией Маталаевой. После этого стартует концертная программа с участием приглашенных звезд и коллективов, которая завершится 19 октября.

"Репертуар полностью составлен из сочинений, которые исполнялись в течение всей жизни моим папой. И это охватывает все практически эпохи: от старой Венской школы, как мы говорим, музыки XVIII-XIX века и до сегодняшнего дня, конечно", - поделилась собеседница агентства.

По словам Берлинской, "билеты раскупаются" и публика приезжает из разных стран. Она призналась, что сама не ожидала такого ажиотажа, но очень рада тому, что это событие обещает стать настоящим праздником классической музыки.

Дочь виолончелиста рассказала, что концерты в Париже стали частью масштабного проекта "CELLOвек: Валентин Берлинский", стартовавшего еще в январе этого года и охватившего целый ряд городов России и Казахстана.

Богатое наследие

Концерты, приуроченные к юбилею Берлинского, уже проходили в Амстердаме и Брюсселе по инициативе самих музыкантов, отметила заслуженная артистка России. "Так что его совершенно точно помнят и продолжают чтить память. Он же был потрясающим педагогом, он практически основал свою квартетную школу в России. И у него было огромное количество квартетов, учеников и не только российских, но и зарубежных.

В начале года Берлинская на пресс-конференции ТАСС рассказала, что семья также взяла на себя инициативу оцифровать все архивы виолончелиста, в том числе ноты из его личной библиотеки, и опубликовать их в открытом доступе. И в этот раз она подтвердила, что работа продолжается. "Некоторые мы уже выложили в свободный доступ, чтобы молодые музыканты, квартеты могли пользоваться", - добавила она.

Валентин Александрович Берлинский родился 19 января 1925 году в Иркутске. В 1947 году окончил Московскую консерваторию, в 1952 году - аспирантуру Государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных по классу виолончели. В 1944 году создал квартет, который в 1955 году получил название Квартет им. Бородина. На протяжении 64 лет был бессменным руководителем квартета, под его руководством он стал ведущим коллективом камерной музыки в стране и объездил с гастролями более чем 50 государств.