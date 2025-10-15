В Нальчике выставка женского адыгского костюма стала одной из самых посещаемых в регионе

Экспозиция открылась 21 сентября

НАЛЬЧИК, 15 октября. /ТАСС/. Выставка женского адыгского костюма модельера из Кабардино-Балкарии (КБР) Мадины Хацуковой "Истории, рассказанные нитями", стала одной из самых посещаемых в республике за последнее время, рассказали ТАСС организаторы экспозиции.

"Истории, рассказанные нитями" - выставка, которую открыли в павильоне современного искусства в Нальчике Экспозиция известного в республике модельера Мадины Хацуковой посвящена традиционному адыгскому женскому костюму и приурочена ко Дню адыгов (черкесов). Автор показала 10 женских нарядов и один мужской костюм, а также коллекцию шапочек, украшенных традиционным золотым шитьем. Зрители впервые увидели и коллекцию тематических шелковых платков.

"Это удивительно красивая и изящная выставка. Каждый, кто приходит, чтобы ее увидеть, не может остаться равнодушным. Богатство цвета, тканей, орнаментов и аксессуаров подчеркивает удачную коллаборацию старинного костюма и современного подхода к его созданию. Большинство костюмов Мадины Хацуковой можно носить в повседневной жизни сегодня и это будет выглядеть элегантно именно из-за отсыла к прошлому. Наверное, поэтому выставку посетило такое большое количество зрителей", - рассказала ТАСС директор института развития администрации города Нальчика "Платформа" Оксана Шухостанова.

Организаторы рассказали, что на экспозиции, которая открылась 21 сентября, побывали не только сотни нальчан, но и отдыхающие из других регионов. Тем самым выставка стала одной из самых посещаемых и популярных в регионе за последнее время.

Мадина Хацукова - художник-модельер из Кабардино-Балкарии. Занимается созданием традиционных адыгских костюмов. Ее одежду можно увидеть на танцорах ансамблей "Кабардинка", "Вайнах", "Терские казаки". Работы мастера находятся в частных коллекциях не только в России, но также в Турции, Иордании, Сирии.