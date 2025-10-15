Российский национальный оркестр в юбилейном сезоне даст концерт в ОАЭ

Кроме того, выступления пройдут в Санкт-Петербурге, Красноярске и Новосибирске

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. В свой юбилейный сезон Российский национальный оркестр (РНО) под руководством народного артиста Александра Рудина выступит в Санкт-Петербурге, Красноярске и Новосибирске, а также отправится на гастроли в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом в интервью ТАСС рассказал сам Рудин.

"28 ноября концерт пройдет в филармонии Санкт-Петербурга, 2 декабря - в Красноярске, а 4 и 5 декабря - в Новосибирске. Что касается зарубежных выступлений, то совсем недавно РНО вернулся с престижного фестиваля, проходившего в китайском Нанкине, а впереди еще гастроли в ОАЭ", - сказал Рудин.

Он отметил, что в составе оркестра выступят лауреаты II Международного конкурса имени Сергея Рахманинова: пианисты Филипп Руденко, Александр Князев и Владимир Вишневский, а место за дирижерским пультом займет Олег Худяков.

Дирижер отметил, что для музыкантов РНО важно открывать для себя малоизвестную классическую музыку. "В мире так много прекрасной или, как минимум, любопытной музыки, которая совсем не звучит, или же звучит незаслуженно редко. Думаю, открывать время от времени какие-то новые горизонты - это важно и для слушателей, и для самих музыкантов, тем более таких высококлассных, как музыканты РНО", - сказал он, отметив, что таким открытием стала опера Рихарда Штрауса "Дафна", которую российский зритель впервые услышал на Большом фестивале РНО этого года.

Говоря о проектах этого года, музыкант отметил приезд коллектива Симфонического оркестра города Уси и его художественного руководителя и главного дирижера, маэстро Дае Линя. "В прошлом году во время наших китайских гастролей мы уже выступали на одной сцене с этими замечательными музыкантами, и тогда же приняли решение повторить этот опыт, познакомив с нашими китайскими коллегами теперь уже российскую публику. 1 октября, в Международный день музыки, мы выступили с совместным концертом в московском зале "Зарядье", а 3-го октября нашему объединенному оркестру рукоплескали уже петербургские меломаны", - заключил он.