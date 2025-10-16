Статья

Стендап-комик в роли трагически погибшего поэта. Чего ожидать от фильма "Лермонтов"?

16 октября в российский прокат выходит биографическая драма "Лермонтов", посвященная последнему дню жизни знаменитого поэта. Рассказываем, что удалось создателям фильма и как с ролью Михаила Юрьевича справился стендап-комик

Кадр из фильма "Лермонтов" © Вольга

Интерпретируя последние часы Лермонтова

Лермонтов погиб 15 июля 1841 года в Пятигорске, у подножия горы Машук, на дуэли с Николаем Мартыновым. Режиссер картины Бакур Бакурадзе ("Шультес", "Снег в моем дворе") сконцентрировался именно на последних часах жизни поэта — с его точки зрения, показать его жизненный путь крайне трудная задача. "Непонятность" Лермонтова по крайней мере дает возможность понаблюдать за ним из-за угла. Ближе не подойдешь, дальше — уже потеряешь его из виду. Мы пытались найти такую дистанцию, на которой он виден лучше всего", — пояснил постановщик.

Лермонтов и Мартынов были друзьями, но неосторожная публичная шутка со стороны поэта разрушает их долгие приятельские отношения. По сюжету фильма до дуэли остается совсем немного времени, и никто не знает, что Михаила Юрьевича ожидает трагическая смерть. "Самая большая проблема для человека — это неразрешимые вопросы. Они могут привести к сумасшествию, а иногда и к смерти. У Лермонтова их хватало", — сказал режиссер.

Важно учитывать, что Бакурадзе не гнался за полной исторической достоверностью и принял решение переосмыслить образ поэта художественно. "Я хотел уловить его энергию — то, что взорвалось в 26 лет, — и перенести это на экран. Если зрители почувствуют хотя бы часть этого, я буду благодарен ему самому. Он действительно заслуживает того, чтобы о нем снова говорили", — заявил постановщик. В отличие от советских биографических лент, фильм Бакурадзе не увлечен риторикой гениальности поэта, а показывает на экране человека, который не может вписаться в общество.

Евгений Романцов в роли Николая Мартынова и Вера Енгалычева в роли Екатерины Быховец © Вольга

Критики, которые уже успели ознакомиться с фильмом на открытии кинофестиваля "Маяк", отметили медленный, почти медитативный темп повествования картины. По их словам, "Лермонтов" — красивая лента, но не всегда дружелюбная к зрителю. Бакурадзе хотел достичь почти дискомфортного ощущения отреченности. "Мне была важна эта доминирующая параллельность, необязательность окружающего мира. Мне кажется, для него мир вокруг был константой, которая не удовлетворяла", — считает режиссер.

Трагикомичный поэт

Роль Лермонтова в фильме досталась не профессиональному актеру, а участнику различных телепроектов стендаперу Илье Озолину — для него это вообще первый опыт в кино. По словам режиссера, этот выбор был очень сложным, но комик сразу произвел впечатление на Бакурадзе.

На первые же пробы Озолин пришел с полностью выученным текстом — ни один актер так не подготовился. "Я много думал: брать профессионального актера или нет? Когда пришел Озолин, произошло то, чего я вообще не ожидал: он же, с одной стороны, комик, то есть актер, а с другой — не актер. У него есть и экзистенциальная сторона, и комическая", — сказал Бакурадзе.

Илья Озолин в роли Михаила Лермонтова © Вольга

Критики считают, что Озолин смотрится в кадре органично, несмотря на отсутствие игрового опыта — он умело создает трагический образ "депрессивного шута". Также эксперты находят параллели между Лермонтовым и комиками, которые часто прячут за шутками собственные трагедии. Поэт в исполнении актера, по их мнению, предстает не самым приятным человеком с бегающими глазами и неприятной ухмылкой, постоянно ищущим возможность подметить чужую ошибку.

Съемки и признание

Съемки проходили осенью 2024 года в исторических местах Кавказских Минеральных Вод, связанных с последним периодом жизни поэта, — в их окрестностях были построены аутентичные декорации. Несмотря на то что Лермонтова не стало летом, цветовая палитра на экране совершенно не летняя: действия происходят на фоне серого неба и опадающих желтых листьев. Производство картины осуществлялось компанией СТВ, продюсировал проект Сергей Сельянов, который ранее уже работал с Бакурадзе в других картинах. Также он работал над фильмами Алексея Балабанова и Сергея Бодрова — старшего.

Картину уже включили в лонг-лист престижной российской кинопремии "Золотой орел", и есть вероятность, что она поборется за звание лучшего игрового фильма года. Также на звание лучшего режиссера номинирован Бакур Бакурадзе, а награда за лучшую мужскую роль может достаться Илье Озолину.

