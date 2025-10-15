Год уральского рока в Екатеринбурге откроют лидеры "Чайфа" и "Агаты Кристи"

Концерт и официальное открытие состоятся 4 февраля

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Звезды Свердловского рок-клуба, в числе которых лидеры групп "Чайф", "Агата Кристи", "Урфин Джюс" и "Смысловые галлюцинации", станут участниками большого рок-квартирника, посвященного открытию в Екатеринбурге Года уральского рока, объявленного в честь 40-летия Свердловского рок-клуба. Концерт и официальное открытие состоятся 4 февраля 2026 года. Об этом сообщила пресс-атташе мероприятия Светлана Толмачева.

"Зрители станут свидетелями исторического события: музыканты групп "Чайф", "Агата Кристи", "Смысловые галлюцинации", "Урфин Джюс" и другие звезды Свердловского рок-клуба, которому в следующем году исполняется 40 лет, выступят на одной сцене", - рассказала Толмачева.

В первом отделении прозвучат хиты в сопровождении оркестра B-A-C-H, а во втором группа "Урфин Джюс" со своим лидером Александром Пантыкиным выступит с юбилейной программой в честь 45-летия команды. По данным организаторов, участие в концерте также примут Настя Полева и Егор Белкин, Михаил Симаков ("Апрельский марш"), Евгений Горенбург ("Топ").

Как сообщила Толмачева, дата выбрана не случайно: 4 февраля - день памяти известного поэта и переводчика Ильи Кормильцева. Большинству любителей рока он известен по хитам "Наутилуса Помпилиуса".

В плане мероприятий Года уральского рока сразу две премьеры - в Свердловском театре музыкальной комедии поставят мюзикл с использованием хитов "Чайфа", а в Новоуральском театре музыки, драмы и комедии - спектакль "Скованные одной цепью" на музыку Александра Пантыкина, либретто также написано по дневникам композитора. Теме юбилея Свердловского рок-клуба будет посвящен и Ледовый городок, который откроется в центре Екатеринбурга. Кроме того, ожидаются фестивали, выставки и кинопоказы.

Свердловский рок-клуб был создан 15 марта 1986 года. В его состав вошло около пятидесяти групп, многие из которых к тому времени были уже известны далеко за пределами Свердловской области по магнитофонным записям. Свердловский рок-клуб подарил отечественной культуре таких артистов как "Наутилус Помпилиус", "Чайф", "Агата Кристи", "Настя", "Смысловые галлюцинации" и многие другие группы, творчество которых вошло в золотой фонд российской рок-музыки. Свердловский рок-клуб прекратил существование в конце 1991 года.