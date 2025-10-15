Статья

"Звездные войны", Индиана Джонс и Рэмбо. Чем запомнился иллюстратор Дрю Струзан?

13 октября американский художник Дрю Струзан, известный дизайном постеров к культовым фильмам, умер на 79-м году жизни. Он оставил большое наследие не только для любителей стильных иллюстраций, но и для всех поклонников Голливуда

Редакция сайта ТАСС

Дрю Струзан © Alexandra Wyman/ WireImage

"В детстве я рисовал карандашами на туалетной бумаге"

В марте 2025 года жена Струзана сделала заявление о здоровье своего мужа — несколько лет назад у Дрю диагностировали болезнь Альцгеймера, и он больше не мог рисовать или подписывать вещи для поклонников. Художник, по ее словам, уже просто боролся за свою жизнь.

13 октября его давний сотрудник Грег Ароновиц поделился трагическим известием. "С тяжелым сердцем сообщаю, что Дрю Струзан покинул этот мир. Считаю важным, чтобы вы знали, как часто он говорил мне о радости, которую испытывал, зная, как сильно вы цените его искусство", — сообщил его друг и помощник.

В детстве Струзану приходилось нелегко. Он жил в бедной многодетной семье и вспоминал о тех годах с откровенной прямотой. "У меня ничего не было в детстве. Я рисовал на туалетной бумаге карандашами — это была единственная бумага, которая была под рукой. Вероятно, поэтому я так люблю рисовать сегодня — это все, что у меня тогда было", — признавался он.

Когда Дрю исполнилось 18 лет, он поступил в колледж для дизайнеров. На собеседовании с консультантом его спросили о том, чем бы он хотел заниматься, и предложили два варианта: изобразительное искусство и иллюстрация. Объяснили, что в первом случае у него будет огромная свобода выбора, а во втором — больше возможностей заработать. "Я буду иллюстратором. Мне нужно есть", — сказал Струзан.

После окончания колледжа он устроился в дизайн-студию, в которой занимался созданием обложек для музыкальных альбомов. За пять лет он стал автором работ для таких артистов, как The Beach Boys, Bee Gees, Рой Орбисон, Black Sabbath, Earth, Wind & Fire и другие. Среди его работ также была обложка альбома Элиса Купера Welcome to My Nightmare (1975), которую журнал Rolling Stone включил в список 100 лучших классических обложек. Несмотря на растущий интерес, он зарабатывал всего $150–200 за иллюстрацию.

Достижения "космических" масштабов

Прорыв в карьере у него произошел в 1977 году, когда коллега Струзана предложил ему сотрудничество над постером для повторного проката "Звездных войн". После этого у художника завязалось длительное партнерство с Джорджем Лукасом — отцом и вдохновителем франшизы. Он даже называл Струзана "единственным коллекционным художником со времен Второй мировой войны".

Постеры к фильмам цикла "Звездные войны" © Tristan Fewings/ Getty Images for Sotheby's

После смерти иллюстратора режиссер не остался в стороне и выразил ему почтение. "Дрю был художником высшего порядка. Его иллюстрации полностью передавали волнение, тон и дух каждого из моих фильмов, которые представляло его искусство. Его творчество, через единственное иллюстрированное изображение, открывало мир, полный жизни, в ярких красках, даже с первого взгляда. Мне повезло работать с ним снова и снова", — сказал Лукас.

Взял на себя ответственность за Индиану Джонса

У студии, которую основал создатель "Звездных войн", была еще одна не менее популярная франшиза — "Индиана Джонс". Струзан нарисовал постеры для четырех частей серии, тесно работая с известным режиссером Стивеном Спилбергом. В середине 90-х иллюстратор получил заказ на постер для аттракциона об Индиане Джонсе в Диснейленде, однако Дисней не получил права на использование внешности исполнителя главной роли Харрисона Форда. Но Струзан взял все в свои руки. "Я подумал: "Черт возьми, если я нарисую Индиану Джонса и не использую внешность Харрисона, буду выглядеть глупо — так, будто я не смог этого сделать. Поэтому я достал его номер телефона и позвонил ему, чтобы попросить разрешения. У него был самый мягкий голос, который только можно представить", — признался иллюстратор.

Спилберг тоже выразил свои соболезнования. "Дрю создавал искусство событий. Его постеры превращали многие наши фильмы в места назначения, и воспоминания об этих фильмах, о том возрасте, когда мы их смотрели, мгновенно возвращаются при одном взгляде на его культовые фотореалистичные изображения. В своем собственном изобретенном стиле никто не рисовал так, как Дрю", — рассказал режиссер.

Постер ко второй части фильма "Назад в будущее" © PA Images via Reuters Connect

Именно после работы над постером "Индианы Джонса и Королевства хрустального черепа" в 2008 году он ушел на пенсию, возвращаясь лишь изредка, например, для иллюстраций "Звездных войн". Суммарно Струзан создал более 150 киноафиш, включая постеры для франшиз "Назад в будущее" и "Гарри Поттер", а также для таких культовых картин, как "Бегущий по лезвию", "Нечто", "Побег из Шоушенка", "Рэмбо" и "Инопланетянин".

Даниил Хмелевской