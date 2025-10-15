Подведены итоги фестиваля поэзии "Филатов фест"

Главный приз получил Егор Сергеев из Петрозаводска

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Поэт Егор Сергеев из Петрозаводска получил главный приз всероссийского открытого фестиваля молодой поэзии имени Леонида Филатова "Филатов Фест". Об этом сообщили ТАСС организаторы проекта.

"В Центральном доме актера имени А. А. Яблочкиной состоялся финал всероссийского открытого фестиваля молодой поэзии имени Леонида Филатова "Филатов фест". Главный приз из рук худрука фестиваля Влада Маленко получил поэт Егор Сергеев из Петрозаводска. Обладателем приза зрительских симпатий стал Всеволод Волоколамский (Москва). Музыкальной награды ("Поющий поэт") удостоена Кира Малыгина (Сергиев Посад). Игорь Волгин стал обладателем приза "За служение идеалам чести и доброты", - говорится в сообщении.

В 2025 году на участие в проекте поступило более 2 000 заявок от авторов из России и зарубежья. Члены жюри по итогам интернет-отбора выбрали 106 претендентов, вошедших в длинный список фестиваля. Они участвовали в очных турах, которые проходили в Москве. По результатам десяти очных туров, трех полуфиналов и зрительского голосования в финал вышли 13 участников.

Среди них - Артем Рагимов (Новосибирск), Всеволод Волоколамский (Москва), Егор Сергеев (Петрозаводск), Ола Борякин (Москва), Вячеслав Шевченко (Пермь), Александра Черникова (Архангельск), Александр Чистобаев (Абакан), Дмитрий Ларионов (Кулебаки), Яна Яжмина (поселок Кузьмоловский), Ангелина Лесная (Коренево), Егор Перцев (Олонец), Амир Сабиров (Омск), Диана Константинова (Псков).

Жюри возглавил Игорь Волгин, в его состав также вошли Захар Прилепин, Дмитрий Воденников, Александр Шаганов, Алексей Витаков, Игорь Караулов, Мария Ватутина, Марина Кудимова, Дмитрий Артис, Дмитрий Кравчук, Николай Калиниченко, Андрей Щербак-Жуков, Максим Замшев, Алексей Колобродов и Олег Демидов.

О фестивале

Всероссийский фестиваль молодой поэзии посвящен памяти актера, режиссера, драматурга и поэта Леонида Филатова. Он проводится с 2014 года и призван привлечь внимание к культурному наследию Филатова, а также "стать движущей силой, направленной на выявление молодых талантливых поэтов во всех регионах России". Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

ТАСС - генеральный информационный партнер фестиваля.