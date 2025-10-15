Реклама на ТАСС
Кафе "Лето" на ВДНХ планируют открыть после реставрации летом 2026 года

Здание является объектом культурного наследия федерального значения
13:22

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Основные работы по реставрации павильона 518, где располагалось кафе "Лето", планируют завершить на ВДНХ в Москве в первом квартале 2026 года, а открытие намечено на лето. Об этом сообщил журналистам заместитель гендиректора ВДНХ Александр Тарасов.

"В перспективе данный объект будет использоваться под ресторан-кафе. И проект приспособления сейчас уже согласовывается с будущим пользователем. Планируем, что основные работы завершатся в первом квартале 2026 года, с тем, чтобы уже к летнему сезону данный павильон распахнул свои двери перед посетителями", - сказал Тарасов.

Он уточнил, что здание является объектом культурного наследия федерального значения. Специалисты уже выполнили здесь основной объем работ по конструктиву, кровля приведена в исторический вид. Сейчас завершаются работы по фасадам павильона, и реставраторы уже приступили к интерьерам. На балконе ведется укладка метлахской плитки.

"Да, если говорить об убранстве павильона, он имеет интересный резной фронтон <...>. Деревянные кессонные потолки украшены живописью, к сожалению, больший объем потолков был утрачен, и реставраторы буквально по крупицам из отдельных элементов собрали три исторических сохранившихся панно. Они отреставрированы, остальные панно воссозданы по тем чертежам и соответствуют тем цветовым решениям, которые удалось сохранить", - добавил Тарасов. 

