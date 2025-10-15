Песня Валерии "Исцелю" прошла отборочный этап Grammy

По словам певицы, после отборочного этапа, песня будет оцениваться профессиональными членами жюри премии

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Песня народной артистки России Валерии "Исцелю" прошла отборочный этап музыкальной премии Grammy, ежегодно вручаемой американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS). Об этом сообщила певица в своем Telegram-канале.

"Моя песня" Исцелю" из одноименного альбома прошла отборочный этап премии Grammy. Это означает, что десятки тысяч музыкантов отправили свои работы, а наш трек попал в число тех, за кого академики будут голосовать для отбора кандидатов в номинации премии", - говорится в сообщении.

Артистка также поблагодарила свою команду и отметила, что не имеет информации, проходили ли ранее отборочный этап песни российских певцов. "Я не знаю, удостаивались ли ранее такого песни на русском языке, но кажется, нет. Я благодарю всю команду за это", - добавила Валерия.

По словам певицы после отборочного этапа, песня будет оцениваться профессиональными членами жюри премии. "Дальнейшая судьба сингла на премии зависит уже от голосования академиков Grammy. Но уже сегодняшний результат для нас всех большое достижение", - заключила она.