В Cube.Moscow откроются 14 новых выставок современного искусства

Гости смогут также посетить ретроспективную выставку Валерия Чтака "Это не все, но многое"

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Новые выставки современного искусства, в числе которых ретроспектива художника Валерия Чтака, "скобогравюра" и объекты, созданные в техниках для хобби, откроются с 1 ноября в пространстве арт-платформы Cube.Moscow в столице. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе учреждения.

"С 1 ноября 2025 года в Cube.Moscow открываются 14 новых экспозиций современного искусства, большинство новых проектов можно будет увидеть до 7 декабря 2025 года. В большом выставочном зале арт-пространства Cube.Moscow галерея Syntax под кураторством Эльвиры Тарноградской и Ирины Горловой открывает ретроспективную выставку Валерия Чтака "Это не все, но многое". В экспозиции будет представлено около 70 произведений из собрания семьи художника, включая живопись, графику и объекты", - рассказали в пресс-службе.

Галерею образов, встречающихся в работах Чтака, возглавляет его альтер эго, персонаж с тростью и в цилиндре - Mr. Sthow. Выставку дополнит подборка видеоинтервью, некоторые работы предстанут перед зрителями впервые. Формат ретроспективы позволит зрителям охватить весь творческий путь художника с начала 2000-х и до последних дней его жизни, в том числе увидеть последнюю работу Чтака, созданную им за месяц до смерти.

"Для галереи Syntax этот проект является еще одним шагом, призванным помочь сохранению и популяризации наследия Валерия Чтака. В будущем галерея планирует издать книгу о художнике", - добавили в пресс-службе.

Еще один новый проект Syntax Gallery - персональная выставка Петра Быстрова "От библиофилии - к эротомании, и обратно". Художник работает в разработанной им технике "скобогравюры" на дереве. В своих произведениях он использует скрепки, проволоку, гайки, фрагменты тканей и деталей механизмов, превращая их в причудливые портреты, мифологические сцены и изображения денежных купюр. Для новой выставки художник создал серию монументальных книжных обложек и деревянных корешков, исследующих границы между текстом, телом и образом.

А новый проект галереи "Артмаг" - выставка Юли Степановой и Sasha Look "Артефакты эстетического опыта. День рукоделия". Для выставки художники подготовили объекты живописи, вышивки и панно из керамических плиток. "Иронизируя над прикладными техниками "хобби", применяемыми в данном случае для создания объектов современного искусства, художники чествуют "Всемирный день рукоделия", который отмечается 16 ноября. Текст к выставке - написанная современной художницей и поэтессой Тасей Фединой "Поэма о вернисаже", - отметили в пресс-службе.