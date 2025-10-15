Фестиваль "RТ.Док: Время наших героев" открылся фильмом о кинологе из ДНР

За время события покажут 14 фильмов, включая три премьеры

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Международный фестиваль документального кино "RТ.Док: Время наших героев" стартовал в Кургане показом фильма победителя питчинга "Родина/Мать" о кинологе саперной группы Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

"Международный фестиваль документального кино "RТ.Док: Время наших героев" стартовал в Кургане, он продлится до 17 октября. <...> Впервые фестиваль открыла работа победителя питчинга, где свои идеи для съемок ежегодно представляют документалисты. В этом году победителем стала Яна Бех. Совместно с RT она сняла кино "Родина/Мать" о кинологе саперной группы ДНР Екатерине", - рассказали там.

Героиня фильма воспитывает двоих детей, одного из них она нашла в развалинах жилого дома. Ежедневно Екатерина делает сложный выбор между материнским и гражданским долгом, пояснили в пресс-службе.

Всего за время фестиваля будет показано 14 фильмов, включая три премьеры. Среди них работа военного документалиста Клима Поплавского "300/200: как парни братьев домой возвращали" об эвакуационной группе штурмовых медиков, а также лента информационного агентства "Регнум" "Товарищи, заводчане!" о работе заводов Донецкой и Луганской народных республик.

В деловой части фестиваля состоятся встречи с бойцами, военкорами, создателями фильмов, артистами, политиками и общественными деятелями. Среди участников ожидаются ветеран СВО Илья Казаков, военкоры Александр Сладков, Александр Рогаткин, Павел Кукушкин, итальянские журналисты Винченцо Лоруссо и Элизео Бертолази, журналист Надана Фридрихсон, военный документалист RT Руслан Гусаров. Также в рамках программы обсудят темы мирной жизни участников специальной военной операции, роли религии на фронте, проведут параллели между СВО и Великой Отечественной войной.

О фестивале

Международный фестиваль "RT.Док. Время наших героев" объединяет на своих площадках документалистов, военкоров, артистов, поэтов, музыкантов. Программа фестиваля связана общей идеей "Это время героев. Это наше время". В центре каждого фильма - история, где за каждым кадром стоит человеческая судьба. Коллекция фестиваля насчитывает более 100 фильмов, это ленты военкоров RT, Первого канала, ВГТРК, телеканала "Звезда", телеканала "Спас" и независимых авторов, в том числе зарубежных.

ТАСС - генеральный информационный партнер.