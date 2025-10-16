В Абхазии с программой к 80-летию Победы выступили Хибла Герзмава и Владимир Спиваков

Концерт посетили президент Бадра Гунба, вице-президент Беслан Бигвава, премьер-министр Владимир Делба

Редакция сайта ТАСС

СУХУМ, 15 октября. /ТАСС/. Народная артистка России и Абхазии Хибла Герзмава и народный артист СССР Владимир Спиваков с Национальным филармоническим оркестром России выступили в Сухуме с музыкально-патриотической программой "Я люблю тебя, жизнь!" в рамках XXIII Музыкального фестиваля "Хибла Герзмава приглашает…", передает корреспондент ТАСС.

Программа "Я люблю тебя, жизнь!", посвященная 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, первые прозвучала в Абхазии. Концерт посетили президент Бадра Гунба, вице-президент Беслан Бигвава, премьер-министр Владимир Делба. Чтобы как можно больше людей могли посмотреть концерт, на площади у театра установили экран с прямой трансляцией концерта.

Как сообщили в пресс-службе фестиваля "Хибла Герзмава приглашает…", название программы "Я люблю тебя, жизнь!" заимствовано из песни Эдуарда Колмановского на стихи Константина Ваншенкина, ставшей символом эпохи.

В концерте прозвучали песни, рожденные в военные годы и в послевоенное время, которые сохранили память о бессмертном подвиге народа. Среди авторов - Василий Соловьев-Седой, Александра Пахмутова, Ян Френкель, Булат Окуджава, Давид Тухманов и другие. Прозвучали также симфонические произведения композиторов-классиков от Чайковского до Свиридова и выдающиеся образцы советской киномузыки.

Народный артист СССР, Артист мира ЮНЕСКО, скрипач и дирижер Владимир Спиваков уже дважды выступал на фестивале "Хибла Герзмава приглашает…" - в 2011 и 2013 годах. Концерт в Сухуме стал кульминацией абхазской части фестиваля и одним из главных событий его 23-го сезона.

XXIII Музыкальный фестиваль "Хибла Герзмава приглашает…" проводится при поддержке генерального информационного партнера ТАСС, генерального радиопартнера Business FM, а также информационных партнеров - радио "Орфей" и телеканала "Россия-Культура".

Прием у президента

До начала концерта Хиблу Герзмаву и Владимира Спивакова принял президент Абхазии. Гунба назвал концерт грандиозным и важным событием и поблагодарил артистов за приезд в Абхазию с такой программой.

"Не будем забывать, что Победу в Великой Отечественной войне ковали все народы, населявшие Советский Союз. Я рад, что мы приехали в Абхазию с этой программой, потому что здесь много жертв положено, чтобы освободиться от фашизма и для того, чтобы был мир. Где бы мы ни находились с этой программой, реакция одна и та же - люди встают, плачут, потому что затрагивает человеческое сердце", - сказал Спиваков.

Герзмава назвала год 80-летия Победы очень важным и призналась, что счастлива с такой программой выступать в родной Абхазии с Национальным филармоническим оркестром и маэстро Спиваковым.

"Для меня огромная радость и честь исполнить в родной Абхазии эту программу вместе с маэстро Владимиром Спиваковым и его замечательным оркестром. "Я люблю тебя, жизнь!" - это не просто концерт. Это благодарность и дань памяти, это голос любви и преемственности поколений", - сказала Герзмава.