В Москве и Петербурге покажут ретроспективу фильмов Михаэля Ханеке

Речь идет о картинах "Пианистка", "Хэппи-энд" и "Код неизвестен"

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Показы трех фильмов австрийского режиссера Михаэля Ханеке - "Пианистка", "Хэппи-энд" и "Код неизвестен" представят в Москве и Санкт-Петербурге с 3 ноября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кинопрокатной компании Vereteno.

"Кинопрокатная компания Vereteno совместно с кинокомпанией RWV Film возвращают на большие экраны три культовые ленты австрийского режиссера Михаэля Ханеке. Подборка фильмов предлагает вместе с известными картинами "Пианистка" "Хэппи-энд" открыть ранний шедевр режиссера - "Код неизвестен", - говорится в сообщении.

Спецпоказы начнутся с 3 ноября в Москве и Петербурге - первая демонстрация "Пианистки" пройдет в кинотеатре "Каро Октябрь" с участием кинокритика Михаила Ратгауза. Полноценный прокат фильма "Пианистка" стартует 6 ноября, "Хэппи-энд" - 13 ноября, а ранее не вышедший в широком формате "Код неизвестен" станет доступен зрителям с 20 ноября.

По информации пресс-службы, проект призван показать развитие творческого метода Ханеке и дать возможность переосмыслить его авторское кино в контексте современности. "Код неизвестен" отмечает 25-летний юбилей - впервые за многие годы зрители России смогут оценить раннюю картину режиссера в широком кинопрокате.