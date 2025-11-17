В Москве пройдет XXVI Международный телевизионный конкурс юных музыкантов "Щелкунчик"

Торжественное открытие конкурса состоится 24 ноября, а закрытие - 1 декабря в Концертном зале им. П. И. Чайковского

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. XXVI Международный телевизионный конкурс юных музыкантов "Щелкунчик" состоится в Москве с 24 ноября по 1 декабря. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе конкурса.

"С 24 ноября по 1 декабря 2025 г. в Москве состоится XXVI Международный телевизионный конкурс юных музыкантов "Щелкунчик". Он соберет в столице 48 исполнителей не старше 15 лет из разных городов России и других стран - Австралии, Беларуси, Израиля, Казахстана, Китая, Узбекистана, Швейцарии", - говорится в сообщении.

Как уточнили организаторы, по условиям конкурса участники выступят в трех номинациях - "Фортепиано", "Струнные инструменты" и "Духовые и ударные инструменты". Победителями станут девять участников, по три в каждой категории, которые получат премии и призы.

Оценивать выступления молодых музыкантов будут известные исполнители и педагоги. В жюри фортепианной номинации вошли Рена Шерешевская (Россия - Франция), Семен Скигин (Россия - Германия) и Александр Ключко (Россия). В номинации "Струнные инструменты" работы участников оценят Максим Федотов, Кирилл Родин и Николай Цинман из России. В жюри номинации "Духовые и ударные инструменты" вошли Никита Зимин и Семен Саломатников (Россия), а также Рони Баррак (Ливан - Великобритания).

Торжественное открытие конкурса состоится 24 ноября, а закрытие - 1 декабря в Концертном зале им. П. И. Чайковского. Оба события будут показаны в прямом эфире телеканала "Россия-Культура" и на медиаплатформе ВГТРК "Смотрим".

Международный телевизионный конкурс юных музыкантов "Щелкунчик" был учрежден телеканалом "Культура" в 2000 году. В нем принимают участие артисты не старше 15 лет, исполняющие произведения классического и современного репертуара. С 2016 года конкурс входит в Европейскую ассоциацию музыкальных конкурсов для юношества (EMCY), а в 2016 году стал финалистом премии ТЭФИ в номинации "Передачи для детей и юношества".