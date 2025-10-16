Валерия впервые исполнит на концерте песню, прошедшую отбор на Grammy

Народная артистка России выступит 18 октября в концертном зале "Москва"

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Народная артистка России Валерия выступит 18 октября в концертном зале "Москва", где впервые исполнит песни из нового музыкального альбома "Исцелю", куда вошел одноименный трек, прошедший отборочный этап на премию Grammy. Об этом артистка рассказала ТАСС.

"Месяц назад мы думали, что сделать с презентацией нового альбома, решили сделать концерт, на котором будет премьера новых музыкальных произведений. Так, песню "Исцелю" впервые исполню перед зрителями на этом концерте. Конечно, только новый материал слушать зрителю тяжеловато, поэтому будут звучать и старые, любимые песни", - рассказала певица.

Валерия также отметила, что программа готовилась в интенсивном режиме. "Мы гастролируем, репетируем, делаем все быстро и четко, как это обычно происходит. Последние два месяца очень плотно работаем над этим проектом", - добавила она.

Ранее стало известно, что песня Валерии "Исцелю" из одноименного альбома прошла отборочный этап музыкальной премии Grammy, ежегодно вручаемой американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS).