Саунд-продюсер Валерии подал заявку на Grammy

Сама артистка отметила, что для нее стало неожиданностью

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Заявка на участие в премии Grammy песни "Исцелю" народной артистки России Валерии была отправлена саунд-продюсером певицы Энди Платоном. Об этом рассказал в беседе с ТАСС музыкальный продюсер, муж певицы Иосиф Пригожин.

"Мы не отправляли заявку на участие в Grammy, это сделал саунд-продюсер. Он отправлял несколько своих работ, среди которых была песня "Исцелю" Валерии", - рассказал продюсер.

Сама Валерия отметила в беседе с ТАСС, что для нее стало неожиданностью, что песня была отправлена на участие в премии. "Я не ожидала, узнала из социальных сетей моего саунд-продюсера. Приятно, что из десятков тысяч песен выбрали мою. Пока она прошла только отборочный этап, далее ее ждет голосование от членов профессиональной комиссии Grammy, но даже прохождение отбора - уже много для нас значит", - подчеркнула артистка.