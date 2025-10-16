Валерия: отобранная на Grammy песня создавалась не по канонам премии

Весь альбом получился необыкновенно музыкальный и очень интересный, отметила певица

Редакция сайта ТАСС

Валерия © Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Песня народной артистки России Валерии "Исцелю", которая прошла отборочный этап музыкальной премии Grammy, изначально создавалась без ориентира на правила или формат этой премии. Об этом сообщила певица в беседе с ТАСС.

"Когда мы писали альбом, мы никак не ориентировались на премию Grammy. Даже таких мыслей не было. Мы создавали то, что хотели, передавали чувства через музыку. Весь альбом получился необыкновенно музыкальный и очень интересный", - рассказала артистка.

Валерия также отметила, что включение русскоязычной песни в лонг-лист Grammy стало для нее большим сюрпризом. "Насколько я знаю, с русскоязычной песней такого еще не было. Этот трек первый от России. <…> Бывали случаи, когда в отбор попадали треки российских артистов на английском или испанском языке, но не на русском. Для нас это неожиданно и очень приятно", - добавила она.

Имена официальных номинантов премии Grammy, ежегодно вручаемой американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS), будут объявлены 7 ноября.