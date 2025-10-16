В Москве организуют тематические походы отцов с детьми в театры

Уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская сообщила, что в рамках фестиваля уже ранее организовывались походы отцов с детьми на катки и в Московский зоопарк

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Отцам с детьми планируется организовать тематические посещения театров по выходным в рамках акции "Фестиваль отцов", сообщила ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

"Планируется, что до конца года организуем такую акцию, тематические посещения театров отцами с детьми. Начнем с детского театра", - сказала Ярославская.

Она отметила, что в рамках фестиваля уже ранее организовывались походы отцов с детьми на столичные катки и в Московский зоопарк, и этот проект также будет продолжен. "На катках проходили показательные выступления хоккеистов, фигуристов - это каждый раз какой-то праздник. Для участия в акции желающим необходимо пройти регистрацию", - пояснила омбудсмен.

Уполномоченный также добавила, что есть замысел создать акции "Выходные с отцом на рыбалке" и "Выходные с отцом в походе".