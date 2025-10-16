В Москве открылась масштабная выставка о Владимире Гиляровском

В 2025 году в России отмечают 170-летие со дня рождения писателя и журналиста

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Выставочный проект "Свой человек. Владимир Гиляровский" начал работу в Музее русского импрессионизма, передает корреспондент ТАСС. Посетить экспозицию, куда вошли экспонаты из 66 собраний, можно до 25 января 2026 года.

Владимир Гиляровский (1855 - 1935) - российский и советский писатель, журналист. Карьеру начал в первой половине 1880-х годов в газете "Московский листок". Впоследствии был приглашен в "Русские ведомости": именно там он приобрел известность в качестве репортера, в частности - благодаря публикации в 1896 году репортажа "Катастрофа на Ходынском поле". Тогда во время торжества по случаю коронации Николая II в давке погибло, по разным данным, более тысячи человек - император празднование не остановил.

О масштабах проекта

"Меня неоднократно спрашивали, почему художественный музей ставит перед собой задачу со звездочкой, собирается рассказывать в своих стенах не о художнике, не о коллекционере, не о меценате, не о галеристе, не об арт-критике, а о человеке абсолютно другой профессии. Соблазн был чрезвычайно велик: Гиляровский прожил такую жизнь, что ее можно сравнить с кино, о ней хочется говорить, хочется читать про нее, обсуждать, спорить", - делится в беседе с журналистами директор музея Юлиана Петрова. Куратор выставки - ведущий специалист выставочного отдела Анастасия Винокурова.

В 2025 году в России отмечают 170-летие со дня рождения Гиляровского - к юбилейной дате и был приурочен проект Музея русского импрессионизма. Экспозиция выставки развернулась сразу на трех этажах и объединила экспонаты из 11 частных и 55 музейных собраний. Среди последних - Государственный Русский музей, Государственный исторический музей, Музей Москвы, Самарский областной художественный музей, Пермская государственная художественная галерея, Государственный художественный музей Алтайского края и другие.

Разделы выставки

Экспозиция сюжетно начинается со второго этажа музея. "Разделы выставки познакомят с биографией репортера, с его окружением. Произведения Владимира Маковского, Абрама Архипова, Василия Верещагина представят, какой путь - от бурлака на Волге до автора сенсационных репортажей - прошел дядя Гиляй, прежде чем стал "своим человеком" для всех москвичей: и обитателей городского дна, и высших чинов, и артистической богемы", - отмечают в музее.

В числе экспонатов - портреты Федора Шаляпина, Антона Чехова, Максима Горького и самого Гиляровского. Например, в Музей русского импрессионизма специально для выставки приехал один из наиболее известных образов репортера кисти Сергея Малютина: эту работу предоставила Астраханская государственная картинная галереи им. П. М. Догадина. Картину впервые экспонируют в столице.

Второй, основной, раздел проекта "Свой человек. Владимир Гиляровский" - об образе Москвы в творчестве журналиста. Он располагается на минус первом этаже. "При создании этого раздела мы опирались на книгу "Москва и москвичи" (1926). Раздел включает несколько подглав, ассоциированных с яркими воспоминаниями Гиляровского о конкретных местах, запечатленных в этой книге: рынок, кабаки, трактиры и так далее. Чтобы отразить динамику текста, подчеркнуть нерв времени, мы пригласили современного художника Михаила Рубанкова. Он создал пять инсталляций, демонстрирующих ту самую динамику жизни Гиляровского и рассказывающих о научно-техническом прогрессе", - говорит куратор Винокурова.

Выставка стала результатом совместной работы Музея русского импрессионизма и Политехнического музея - завершающий раздел о научных достижениях современных Гиляровскому расположился на третьем этаже. "Посетители, - замечают в пресс-службе, - увидят телефон Белла, портативные фотоаппараты Кодак, с которыми не расставался Гиляровский в поисках острых сюжетов, компактный телеграфный аппарат системы Ухина, модель светильника с электрической свечой Яблочкова, граммофон с мембраной завода "Электроприбор", велосипеды, киноаппараты, писчие перья, чернильницы, типографские литеры и другие предметы".

Эксперт о фигуре Гиляровского

Подробнее о фигуре Гиляровского в беседе с ТАСС рассказывает доцент факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова Егор Сартаков. "Итак, чем Гиляровский характерен как журналист? Еще при жизни его называли королем репортажа - он прославился в этом жанре, освещал события непосредственно с места. И в этом контексте для Гиляровского в высшей степени характерны точность в передаче информации, тщательная проверка фактов. Это довольно интересно потому, что вообще-то Гиляровский много сотрудничал с теми изданиями, которые сегодня мы называем желтой прессой. Он начинал в "Московском листке": типичная массовая газета, в ней печатались городские сплетни. Вместе с тем издатель (Николай Пастухов - прим. ТАСС) требовал, чтобы все сплетни проверялись", - говорит он.

Так, по словам эксперта, современники журналиста знали наверняка: если они читают репортаж за авторством Гиляровского, пусть это и желтая пресса, значит, событие действительно состоялось, написанное - не просто сплетня. "Сам репортер вспоминал, что больше всего ему платили за репортажи, связанные с убийствами. Именно поэтому он был в поисках кровавых событий и со временем подружился с жителями Хитровки. Это район Москвы, в который [обычные] москвичи старались не соваться: там не было даже фонарей. Как говорили местные жители в репортажах Гиляровского, свои дорогу без фонарей найдут, а чужим здесь делать нечего. <…> Сегодня книга "Москва и москвичи", где он описывает вот это пространство Хитровки, является для нас ценнейшим источником информации о том, как жила столица в конце XIX - начале XX века", - добавляет он.

Сартаков отмечает, что уже успел ознакомиться с новой экспозицией проекта "Свой человек. Владимир Гиляровский". "Коллектив Музея русского импрессионизма прекрасно отразили вот эту Москву Гиляровского. Фактически выставка сосредоточена сразу на двух героях - на самом журналисте и на Москве конца XIX - начала XX веков, о которой я и говорил", - обращает внимание собеседник агентства.

В заключение доцент рассуждает об актуальности текстов Гиляровского для современного читателя. "Когда мы говорим об очень хороших журналистах, речь идет это тех людях, творчество которых перетекает в раздел литературы. Это уже не просто "срочная словесность", актуальная для современников автора: тут кого-то убили, тут открылся театр, тут показали спектакль. Это журналистика такого уровня… Ее ты будешь читать с удовольствием и через сто лет. Поэтому репортажи Гиляровского, которые фактически стали основой для книги "Москва и москвичи" - это очень интересное чтение, причем не только для москвичей. Я вижу большой интересно к фигуре репортера, к этой книге среди студентов. В этом смысле Гиляровский не остался в своем времени - он точно его перешел", - подводит итог эксперт.

Традиционно для глухих и слабослышащих людей в Музее русского импрессионизма предусмотрены экскурсии на жестовом языке, для незрячих и слабовидящих - экскурсии с тифлокомментированием, тактильные станции. Студенты творческих специальностей - живописцы, графики, скульпторы, архитекторы, историки искусства - могут посетить выставку бесплатно.