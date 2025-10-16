Драмеди про паромщика из запорожского села презентуют в пяти городах России

Зрительские премьерные показы состоятся с 26 по 30 октября

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Премьерные показы картины "Паромщик" о жителе Запорожской области, который в период начала спецоперации остается единственным перевозчиком между селами на берегах приазовского лимана, состоятся в пяти городах России: в Воронеже, Донецке, Луганске, Мариуполе и Таганроге. Об этом сообщили в пресс-службе кинокомпании-производителя.

"В пяти городах России - Донецк, Луганск, Мариуполь, Таганрог и Воронеж - с 26 по 30 октября состоятся зрительские премьерные показы драмеди "Паромщик", нового фильма продюсера и режиссера Федора Попова", - говорится в сообщении.

Как уточняет пресс-служба, "Паромщик" - драмеди, действие которой разворачивается в одном из запорожских сел на берегу приазовского лимана в год воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей с Россией. По сюжету паромщик Константиныч (в исполнении актера Артема Алексеева) берется перевозить людей между двумя берегами лимана после разрушения моста, помогая мирным жителям встретиться с родными.

Также сообщается, что премьерные показы стартуют 26 октября в Воронеже, а после - пройдут в других российских городах. Картину на большие экраны выпустит компания "Центр кино" 30 октября. Релиз приурочен ко Дню народного единства.

Фильм снят для патриотического воспитания молодежи, чтобы "на примере простого русского человека показать, как в трудные времена важно оставаться стойким, человечным и милосердным". Создатели надеются, что картина "Паромщик" станет социально значимым проектом. "Паромщик" - о простых жителях села, об их взаимоотношениях, о перипетиях местной жизни, о любви: к женщине, к детям, к Родине, о верности себе и своим принципам", - приводит пресс-служба слова режиссера.

Фильм создан под эгидой компании "Иннопрактика" и при финансовой поддержке АО "Газпромбанк" и Фонда кино. ТАСС - информационный партнер картины.