Умер актер из "Великолепного века" Ариф Эркин Гюзельбейоглу

Ему было 90 лет

Редакция сайта ТАСС

АНКАРА, 16 октября. /ТАСС/. Турецкий актер Ариф Эркин Гюзельбейоглу, сыгравший роль Пири Мехмеда-паши в сериале "Великолепный век", умер в возрасте 90 лет. Об этом сообщил телеканал Habertürk.

По его информации, о смерти актера сообщил его сын, Мехмет Гюзельбейоглу. Информация о причине не приводится.

Актер родился 11 сентября 1935 года в Стамбуле. Он сыграл роли в таких фильмах, как "Белый ангел" и "Крылья Гедже", а также в сериале "Черная змея".