В Москве 25 октября даст сольный концерт оперный певец Эрвин Шротт

Для выступления в Зале Чайковского уругвайский бас-баритон выбрал арии Моцарта, Доницетти, Беллини и Верди

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Уругвайский бас-баритон Эрвин Шротт выступит в концертном зале им. П. И. Чайковского 25 октября. Ему будут аккомпанировать госоркестр России имени Е. Ф. Светланова под управлением итальянского дирижера Давиде Массильи, сообщили ТАСС в пресс-службе Московской филармонии.

"Всемирно известный певец Эрвин Шротт покорил крупнейшие театральные сцены, среди которых "Ла Скала", "Метрополитен-опера", "Ковент-Гарден" и многие другие. Музыкант не раз выступал и в России; для сольного концерта 25 октября в Зале Чайковского он выбрал арии Моцарта, Доницетти, Беллини и Верди", - говорится в сообщении.

Отмечается, что певец воплотит образы слуги Фигаро ("Свадьба Фигаро" Моцарта), шарлатана Дулькамары ("Любовный напиток" Доницетти), графа Родольфо ("Сомнамбула" Беллини), полководца Банко ("Макбет" Верди) и других героев. Также прозвучат концертные арии Моцарта: "Mentre ti lascio, o figlia", "Per questa bella mano" и "Cosi dunque tradisci... Aspri, rimorsi atroci".

Эрвин Шротт - оперный певец (бас-баритон) из Уругвая. Известность ему принесла победа на конкурсе Operalia в Гамбурге (1998): он получил I премию из рук тенора Пласидо Доминго, а также завоевал приз зрительских симпатий. Среди наиболее известных партий певца - Дон Жуан и Лепорелло ("Дон Жуан"), Эскамильо ("Кармен"), Фигаро и граф Альмавива ("Свадьба Фигаро") и другие.