В Музеях Московского Кремля открывается выставка в честь 300-летия со дня смерти Петра I

Экспозиция охватывает ключевые этапы прощания с императором и объединяет более 200 экспонатов

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Выставка "Последний триумф Петра Великого. Впереди вечность" начинает работу в Музеях Московского Кремля (ММК). Проект приурочен к 300-летию со дня смерти первого российского императора, сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"Выставка рассказывает о беспрецедентной по масштабу церемонии погребения Петра I, умершего 28 января 1725 года. Впервые в российской истории для ее организации была создана специальная Печальная комиссия во главе с графом Я. В. Брюсом. Ему было поручено провести похороны "по обычаю прочих в Европе Государств", что явилось продолжением преобразований придворного погребального обряда, которые некогда начал сам Петр I", - говорится в сообщении.

Так, экспозиция "Последнего триумфа Петра Великого…" охватывает ключевые этапы прощания с императором и объединяет более 200 экспонатов не только из музеев, но и из архивов и библиотек России. "Эта выставка задумывалась нами довольно давно, мы долго шли к ее созданию. Надеюсь, посетителям будет любопытно изучить экспонаты. Экспозиция располагается сразу в двух помещениях", - отметила во время вернисажа генеральный директор ММК Елена Гагарина.

Она добавила, что в рамках проекта "Последний триумф Петра Великого. Впереди вечность" представлены те вещи, которые использовались во время похорон императора. Особое внимание уделяется и личному интересу Петра I к траурным церемониям. "Известно, что Петр I предписал русским дипломатам присылать из-за рубежа описания похоронного ритуала при дворах Европы, начав тем самым преобразования и в этой сфере", - подчеркнула гендиректор.

Интересно, что единым комплексом предметы, связанные с церемонией прощания с императором в Печальной зале Зимнего дворца и торжественным шествием к месту его упокоения в Петропавловской усыпальнице дома Романовых, экспонируются впервые. Собраны они в выставочном зале Патриаршего дворца. "В 1725 году специально для этих мероприятий, по указу императрицы Екатерины I, в Санкт-Петербург из московской Оружейной палаты были привезены государственные регалии, роскошное конское убранство и доспехи Печального и Радостного рыцарей, которые, согласно европейской традиции, символизировали незыблемость славы монарха в веках", - заключили в пресс-службе.

О других экспонатах

Гости также смогут ознакомиться с мемориальным костюмом: спустя две недели после смерти императора было отпечатано объявление о ношении траура. "Составить представление об особенностях придворного траурного костюма того времени, его колористической гамме, отделке и аксессуарах, - обращают внимание в ММК, - помогают уникальные предметы одежды, принадлежавшие Петру I и его внуку, великому князю Петру Алексеевичу (будущему императору Петру II)".

В выставочном зале Успенской звонницы впервые собраны вместе предметы из трех наиболее значимых, как замечают в музее, частей гардероба Петра Великого. Помимо экспонатов ММК, здесь представлены предметы, предоставленные Государственным Эрмитажем и Историческом музеем. "Это лучшее в мире собрание мужского костюма конца XVII - первой четверти XVIII века, которое дошло до наших дней благодаря заботе членов императорского дома и усилиям нескольких поколений хранителей и реставраторов", - заключили в пресс-службе.