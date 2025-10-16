В Московском театре иллюзии состоится премьера спектакля по комедии Островского

Режиссером постановки выступил Артем Бибилюров

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Премьера постановки "На всякого мудреца довольно простоты" по одноименной комедии Александра Островского состоится 17 и 18 октября на сцене Московского театра иллюзий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

Режиссером постановки выступает главный режиссер театра заслуженный деятель искусств РФ Артем Бибилюров. В центре сюжета - молодой амбициозный дворянин Егор Глумов. Герой - из бедной семьи, он намерен пробиться в люди и разбогатеть. "Плетя интриги и искусно манипулируя окружающими, Глумов заставляет задуматься о цене успеха и нравственных компромиссах", - обрисовывают в пресс-службе завязку спектакля.

По мнению Бибилюрова, эта пьеса Островского точно отражает реалии современного общества, обнажает пороки и слабости человеческой природы. "Наш "Мудрец" - это в первую очередь олицетворение человека, который, не брезгуя самыми изощренными методами, пытается стать успешным. В стремлении к своей цели, никогда не стоит забывать о том, что человек при любых обстоятельствах должен оставаться человеком - честным, достойным, порядочным. Погоня за успехом любой ценой может привести к потере себя как личности", - приводят слова режиссера в театре.

В постановке заняты народный артист России Виктор Никитин, заслуженный артист России Николай Мальцев, заслуженная артистка УССР Светлана Варецкая-Загородняя, заслуженный артист России Владимир Жуков, актеры Владимир Витан, Юлия Малинина, Артем Серов и другие артисты.