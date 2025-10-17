Киновед Марко Мюллер хочет организовать кинофестиваль глобального Юга

Бывший худрук Венецианского кинофестиваля назвал XXI век - веком евразийского пространства

РИМ, 17 октября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Итальянский киновед, бывший худрук Венецианского кинофестиваля, директор Центра исследований киноискусства Шанхайского университета, заслуженный профессор Шанхайской киноакадемии Марко Мюллер собирается учредить кинофестиваль глобального Юга. В интервью корреспонденту ТАСС он рассказал, каким видит современное российское кино, чего не хватает западным фестивалям и почему было бы логично проводить фестиваль кино глобального Юга в России.

"Я возглавлял и организовывал разные фестивали, сейчас провожу их в Китае, и у меня есть идея организовать фестиваль кино глобального Юга. Я размышляю над местом его проведения. Военный парад в Пекине и международный саммит там продемонстрировали, что ошибки руководства США привели к созданию оси, гораздо более крепкой, чем любая западная ось. В прошлом году на встрече БРИКС в Казани появилась новая географическая карта центров тяжести в мире. Россия, Китай и Индия - главные действующие лица движения формирования глобального Юга", - отметил эксперт.

"Надо понимать, что XXI век - век евразийского пространства. После веков доминирования западного мира ось смещается к Евразии", - считает он.

Российский кинофестиваль

Мюллер продолжает внимательно следить за российским кино, приезжает в Россию. Он вошел в жюри Международного кинофестиваля "Послание к человеку", который начинается 17 октября в Санкт-Петербурге. На открытии состоится российская премьера картины Вернера Херцога "Слоны-призраки", которая впервые была представлена на последнем Венецианском кинофестивале, где немецкому режиссеру вручили почетного "Золотого льва" за вклад в кинематограф.

Мюллер поделился, что в кинематографических кругах этот российский фестиваль считается одним из самых престижных смотров документального кино. "Уровень нисколько не снизился - ни в годы пандемии, ни сейчас с санкциями", - отметил собеседник агентства.

Он считает глубоко несправедливым исключение российских режиссеров из европейских фестивалей. "От этого эти фестивали только теряют, потому что утрачивают понимание происходящего. Надеюсь, что в следующем году российские фильмы вернутся на все ведущие фестивали. Нельзя долго продолжать этот бойкот", - считает Мюллер.

В современном российском кино он видит многие черты советской киношколы, которая также сохраняется и в бывших советских республиках, а в работах молодых режиссеров, по его мнению, есть тяга к экспериментам. "Мы говорим о режиссерах с периферии, где еще можно найти настоящие алмазы. Не буду называть имен, чтобы никого не забыть. Интересным может быть и коммерческое кино, но я предпочитаю называть его народным, популярным. Мне не нравятся дешевые реплики голливудских блокбастеров. Целое искусство - придумать новые модели народного массового кино, и в нем тоже можно найти много новых тенденций", - сказал киновед.

Сейсмографы кинематографа

Сам он всегда старался в своих фестивальных программах открывать новые имена, и Венецианский фестиваль под его руководством при помощи консультанта по кино России и постсоветского пространства Алены Шумаковой стал стартовой площадкой для нескольких получивших признание российских режиссеров. Нынешним смотрам, по мнению Мюллера, не хватает поиска новизны. "Дистрибьюторы в некотором смысле определяют географию мирового кино. Даже большие фестивали ищут картины в дистрибьюторских каталогах. Мы всегда старались делать наоборот: мы пытались искать новые имена и предлагать их прокатчикам, продвигать на рынок. Фестивали должны быть своего рода сейсмографами кинематографа и регистрировать не только большие потрясения, но и фиксировать более мелкие движения и тенденции, небольшие толчки, предвосхищающие большие прорывы", - пояснил киновед.

Мюллер сейчас организует лабораторию кино Work in progress lab, где собирает незаконченные картины молодых китайских режиссеров и показывает их отборщикам крупных фестивалей. Некоторые из них получили признание на международных площадках. Одним из примеров наиболее успешного так называемого народного кино Мюллер назвал китайский мультфильм "Нэчжа побеждает Царя драконов", который стал самым кассовым мультфильмом в истории кино.

Он готов знакомить зрителей из России с китайским кино, ежегодно проводит обмен программами фильмов молодых режиссеров из Китая и России. Китайская киноиндустрия, по его словам, очень похожа по своей структуре на советскую индустрию, децентрализованную, рассредоточенную по разным студиям, но ориентированную на большую аудиторию. В Китае, по его словам, приветствуют совместное производство и готовы приглашать иностранных режиссеров.